Známé osobnosti reagují na novou vládu: Vrazi! Hanba! To nemůže vydržet dlouho. Prezident si mne ruce, že je králem

Řada známý osobností dává důrazně najevo, že se jim vláda opírající se o komunisty nelíbí. Například herci Jiří Mádl a Aňa Geislerová sdíleli fotku s počty obětí komunismu v Československu: „248 popraveni, 4495 zemřelo ve vězení, 205486 politicky odsouzených“.

„Tak si to zopakujme. Vrazi,“ nebral si servítky Mádl. „Jen si to zopakujme. Třešinky to nezakrejou! Hanba KSČM!“ přidala se Geislerová.

„Důvěra této vlády se naštěstí neopírá o ruské tanky, ale o hlupáky a otroky. A to nemůže vydržet dlouho. Doufejme a pamatujme si je,“ přidal se na twitteru i režisér Jan Hřebejk.

„12. 7. dostala důvěru vláda bez hodnotových zásad v čele s nedůvěryhodným premiérem, který vše vnímá jako firmu. Rudí pohrobci normalizace se spokojeně usmívají, jak jim to vyšlo. Pan prezident si mne ruce, že je králem. Vítězí drsný pragmatismus nad ideály osobní cti a poctivosti,“ okomentoval novou vládu biskup Václav Malý.