Kmenta: Komunisté budou problém. A jestli si to Babiš nepřipouští, tak není politicky prozíravý

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Praha - Známý investigativní novinář Jaroslav Kmenta důrazně varuje před vládou opírající se o komunisty. Na sociálních sítích popsal, co přesně to pro Českou republiku může do budoucna znamenat.