ČT rozzuřila Čechy: Kvůli videu o brněnské mešitě je teď pořádně dusno

Měsíc by se mohl dostat do kolize se Zemí? Pro naši planetu by to znamenalo zkázu, varují vědci

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Minařík začal slovy o tom, že má Brno nejlepší kavárny, hokej a plány do budoucna. „Vedle toho ale máme ještě jeden světový unikát – největší mešitu. Modlitebna je v Brně, minaret až v Lednici na jižní Moravě,“ zažertoval Minařík.

Zmínil také, že mešita v Brně slaví jubileum – funguje už totiž 20 let. „To je pěkné výročí a hodilo by se oslavovat. Brněnští muslimové ale nechtějí provokovat - a tak neslaví. Bojí se negativních reakcí svého okolí. Jsou to paradoxy, když se národní celebritou stane vícenásobný vrah propuštěný na amnestii, a lidé, kteří mají nějaké hodnoty, v něco věří, nežijí jen pro sebe, jsou na jakési téměř veřejné hanbě,“ podivuje se na videu Minařík.

„Bylo by myslím skvělé, a hodilo by se, kdybychom na naši brněnskou mešitu byli pyšní stejně jako třeba na chrám svatého Petra, synagogu na Skořepce, Špilberk, hokejovou Kometu, nebo třeba brněnskou přehradu,“ zdůraznil komentátor.

„V posledních letech se hodně často mluví o mobilizaci za evropské hodnoty. Musíme za ně bojovat, nenechat je padnout. Souhlasím s tím. Mezi ty nejzásadnější patří tolerance a svoboda vyznání. Takže, milí brněnští muslimové, k vašemu dvacetiletému výročí mešity u nás, všechno nejlepší,“ dodal Minařík.

Video, které bylo zveřejněno na sociálních sítích od neděle vidělo více než 33 tisíc lidí. A diskuze pod ním je opravdu pikantní. „Na místo, kde se hájí tradiční středověké hodnoty jako je kamenování nevěrných žen, sňatky s nezletilými, nenávist k židům a zabíjení odpadlíků, musí být hrdý každý redaktor veřejnoprávní televize. Od toho si jí taky platíme,“ rýpnul si například jeden z diváků.

A přidali se i další. „Na co mají být Brňáci pyšní ? Na mešitu v níž Muneeb Alrawi kázal rodičům, že mají bít děti a učit je nenávisti k nevěřícím? To myslíte vážně? Na to, že se tam káže náboženství, které neuznává naše evropské hodnoty jako rovnost mužů a žen, princip sekularismu? Náboženství, které ve své knize hlásá nenávist a jehož zakladatel šířil víru ohněm a mečem?“ podivoval se další diskutující.

„Proboha, co to mele pan Minařík, s prominutím, za s*ačky? Ať mi laskavě sdělí, kdy tato muslimská komunita vystoupila a tvrdě odsoudila nějaký muslimský teroristický útok ve Francii, Německu nebo Anglii? Denně čtu tisk a nic jsem nezaznamenal. Proč bych měl tolerovat jejich víru, která zabředla ve středověku a je naprosto neslučitelná s naší kulturou?“ nechápal jiný diskutující.

Další naznačil, že Minařík mohl příspěvek natočit z „donucení“. „To byly jeho myšlenky, za kterými si stojí nebo dostal seshora příkazem, aby tyhle šílenosti vytlačil ze svých úst?“ ptá se další divák.

Našli se ale i tací, kteří Minaříkův komentář ocenili. „To je zas výkvět společnosti tady v komentářích. Polovina do dneška nevěděla, že v Brně nějaká mešita vůbec je, ta druhá v životě muslima nepotkala, ale všeci chytří jak rádio Jerevan,“ uvedl na účet kritiků mešity další z Čechů.

„Pletete si muslimy, co tu jsou třeba 30 let a přispěli tu v republice k mnoha dobrým věcem jak v lékařství tak různé elektronice, a muslimské migranty, kteří sem chtějí jen škodit. Před tou migrační vlnou, co způsobilo Německo, tu těch par muslimů nikomu nevadilo,“ přidal se další.

Sama Česká televize se ke komentářům vyjádřila ve stručném příspěvku. „Dobrý den. Za vaše komentáře jsme rádi, respektujeme i odlišné názory, pište ale bez vulgarit a urážek. Příspěvky, které to nebudou splňovat budeme mazat. Děkujeme za pochopení,“ vzkázala ČT na facebooku.