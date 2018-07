Knížák v ráži: Morálně pokleslý Zeman, Babiš by se měl stydět. Je tragédie, že nám vládne

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Podle Knížáka si prezident Zeman si nevidí do úst. „Raději bych řekl otevřeně „do huby“, ale pořád si myslím, že prezidentská funkce by měla být ctěna i když pan prezident Zeman dělá všechno abychom si hlavy státu nevážili,“ poznamenal na svých stránkách umělec.

Upozorňuje na to, že se česká hlava státu chová značně nekonzistentně. „Prohlašovat na jedné straně, že Ukrajina by se měla zbavit svých oligarchů, kteří ji ovládají a přitom u nás cpát oligarchu Babiše do čela státu, je licoměrné a především hloupé. Navíc náš oligarcha je bývalý spolupracovník StB, komunistický kádr, současnosti obžalovaný z podvodu. Je to zjevný notorický lhář o čemž se může přesvědčit každý prostým srovnáváním jeho výroků. K tomu patří samozřejmě Babišova slibotechna, která slibuje všechno všem, kteří ho budou následovat. Všechno zaplatí, zařídí i když předem dobře ví, že to není možné,“ nebere si servítky bývalý ředitel Národní galerie.

Odkazuje také na zjištění organizace Transparency International, která odhalila, že se Babiš nezbavil Agrofertu, ale že je jeho výlučným a neodvolatelným vlastníkem. „Jsem zvědav jak na to budou reagovat ti, co Babiše stále podporují. Buď jsou to lidé pochybného charakteru, kterým Babišova licoměrnost nevadí, nebo to jsou hlupáci, kteří se nechají opít koblihou či Kosteleckým párkem,“ tvrdí Knížák.

Babiš dle jeho mínění dobře věděl, odkud může přijít pohroma a tak chtěl hlavní postavu TI Davida Ondráčku posadit do křesla ministra vnitra, aby si ho pojistil. „To se mu naštěstí nepodařilo,“ raduje se.

Dodává také, že jsou události na které se nesmí zapomínat. „Jako nezapomínáme na hrůzy 2. světové války, genocidu Židů, vyhlazení Lidic a Ležáků, tak také nesmíme zapomenout na hrůzné procesy se Slánským, Horákovou a zničené životy mnoha čestných lidí za komunistického režimu. Zvlášť v této době, kdy se komunisté cpou do čela státu s podporou oligarchy Babiše a morálně pokleslého prezidenta Zemana,“ apeluje na Čechy.

„Člověk, jako je Babiš by neměl mít žádnou veřejnou funkci a měl by se stydět za to čím byl. Jemu je však jakýkoliv stud vzdálen. Je to neomalený, agresivní komunistický pohrobek. Je tragédií, že nám vládne a ještě větší tragédií je, že ho v jeho pozici udržuje prezident naší země,“ dodává ostře Knížák.