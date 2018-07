Herec apeluje na Čechy: Pojďte demonstrovat! Komouši mají dobře našlápnuto

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Hnutí ANO a ČSSD podepíšou podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše koaliční smlouvu v úterý 10. července. Den poté čeká Poslaneckou sněmovnu hlasování o vyslovení důvěry vládě. Po 263 dnech od voleb tak má Česko šanci mít vládu s důvěrou.

Babiš věří v účast všech poslanců za ANO, ČSSD i KSČM na středečním hlasování. Kabinet ANO a ČSSD je menšinový, dohromady má ve dvousetčlenné dolní komoře jen 93 hlasů. Díky hlasům 15 komunistických poslanců by ale měl ve Sněmovně většinu.

To se ale nelíbí nejen opozičním stranám, ale také aktivistům ze skupiny AUVA. „Nedovolíme, aby vláda s komunisty získala důvěru, bez přímého tlaku občanů na politiky. Pojďte si to s politiky vyřídit přímo! Budeme 60 metrů od sněmovny! Vláda, která stojí a padá na komunistech, si zaslouží naši pozornost!" upozorňuje skupina.

„Milujete adrenalin? Jestli jo, tak přijďte ve středu 11. července na Malostranské náměstí, kde bude probíhat přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny o vyjádření důvěry a komouši mají dobře našlápnuto. Vítězný únor – první úspěch, a možná 11. červenec. Přijďte! Malostranské náměstí! Neztrácejte naději,“ apeluje na občany Tomáš Hanák.

Na demonstraci bude puštěný zvuk přímo ze Sněmovny, přenos by měl být proložen vystoupení komentátorů, aktivistů a písničkářů. „Také budeme do sněmovny volat politikům, kteří se budou snažit také zabránit vzniku vlády, která má za cíl vrátit staré pořádky. Cíl akce je, přesvědčit poslance se svědomím, aby nehlasovali pro vládu s komunisty, vedenou trestně stíhaným premiérem, který byl spolupracovníkem StB,“ uvádí aktivisté v pozvánce k události.

„Hlavně přijďte, musíme dát najevo, že komunisty do vlády nechceme. Nedopusťme, aby se nás děti ptaly, co jsme v tento den dělali! Teď to opravdu nesmíme dát komunistům zadarmo! Když se bude hlasovat, tak to musí na náměstí burácet, poslanci musí cítit, že se lidi bouří,“ dodává skupina AUVA.