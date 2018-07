Bratr Václava Havla promluvil: Nové informace o jeho životě mě překvapily. Všichni ho měli za poloboha, ale...

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Ivan Havel vystoupil přímo na křtu knihy a přiznal, že to, co se o Václavovi z knihy dozvěděl, ho překvapilo. „Musím se vám přiznat ke své dlouhotrvající slepotě (a očekávám, že se k ní postupně přiznají i mnozí další) vůči jedné životní, povahové a citové dimenzi svého bratra, kterého jsem vždy spíš považoval za poněkud neohrabaného chrobáka “ prozradil Ivan Havel.

Při čtení knihy prý ale na Václava změnil názor. „A tak se mi chrobák zvolna proměňuje v onoho váhavého svůdníka, který před sebou valí svou citovou kouli. Na svém valení začíná být dokonce závislý: současně mu podléhá a současně se ho děsí. Je v tom vlastně paradox, protože zdrojem jeho závislosti je profesionální psychoterapeutka lidské závislosti,“ uvedl na sociálních sítích Ivan Havel.

Pro český rozhlas nedávno prozradil, že svého bratra na rozdíl od některých rozhodně nevnímal jako poloboha. „Já jsem ho viděl jako trošku někoho jiného, jako normálního člověka. Mě víc vadilo ne jeho chování, ale chování lidí kolem něho,“ přiznal s tím, že na začátku byli všichni přátelé, ale později Havlovi začali vykat a říkat mu „pane prezidente“. „A bylo takové divné, že se lidi takhle mění,“ myslí si Ivan.

„Já sám jsem se taky mohl změnit a říkat mu pane prezidente. A nebo bych mu říkal: co blbneš vole,“ prozradil. Když ale něco takového udělal, Havlovo okolí se na něj prý dívalo škaredě. „Možná to dokonce byla Olga, která mě okřikla, že takhle na Václava nesmím mluvit,“ vzpomínal a tím, že si to přesně nepamatuje, ale že to demonstruje tehdejší situaci. „Já jsem si musel opakovat, že je to Venoušek, se kterým jsme se prali. A teď se na něj mám koukat jako na poloboha? To mi prostě nesedělo,“ dodal Ivan Havel.