Rolling Stones rozezpívali v Letňanech desetitisíce lidí. Spojili generace

— Autor: -mho / EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Především své staré hity jako It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It), Paint It Black, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil nebo (I Can't Get No) Satisfaction zahrála při své čtvrté návštěvě Prahy slavná britská skupina Rolling Stones.