Malá opisovala i ve druhé diplomce? Pro smích je politikům i celému Česku, lidé o ní skládají básně

Malá má podle médií problém i s diplomovou prací, kterou obhajovala v roce 2005 na brněnské Mendelově univerzitě. Práce na téma „Mikroklimatické podmínky v chovu králíků“ totiž nápadně připomíná práci Zity Pavlišové, která o podobném tématu psala dva roky před ní.

Ke kauze se obratem vyjádřila i Mendelova univerzita. „Diplomová práce Taťány Veličkové (Malé) splnila svým charakterem požadavky, které jsou na závěrečné práce kladeny. V roce 2005 nebyly závěrečné práce digitalizovány, kontrola citací a zdrojů byla velmi omezená. Přestože jsou zde nesrovnalosti v otázce citací a teoretických východisek, považujeme výsledky práce za originální, jelikož přináší nové poznatky,“ uvedla mluvčí Jiřina Studenková.

Jiný názor má ale expert na plagiátorství. „„Konkrétně z 25 stran teorie je originální text jen na osmi až devíti stranách. Ve zbytku, tedy na šestnácti až sedmnácti stranách, jsou doslova převzaty odstavce, celé kapitoly textů, pouze je to občas přeskládáno. V případě, kdy jsou takto přepsány takto rozsáhlé pasáže, jedná se o plagiátorství,“ uvedl pro Český rozhlas odborník na odhalování plagiátů Jan Mach z Vysoké školy ekonomické.

Mluvčí univerzity Studenková nicméně připustila, že dnes by taková práce neprošla. „Z dnešního pohledu by ta práce neprošla, pokud je to v teoretické části, školitel by práci vrátil k přepracování. Z pohledu minulého období nebylo v silách školitele, aby procházel všechny podobné práce,“ uvedla.

„Ministryně #Malá opisovala i v diplomce o chovu králíků :-D Dlouho jsem se tak nezasmál, jak při čtení tohoto článku. Tato vláda se nemusí kritizovat. Sama si dává facku za fackou. Jestli #Babiš nevidí, jak se mu lidé smějí, může si začít říkat hroch,“ poznamenal na sociálních sítích europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Soudružka malá chce urychlení soudních řízení. Proto navrhla kopírování soudních rozsudků a jako vzor si vzala rozsudek Milady Horákové, kde se budou měnit jen jména. — ČÚTI (@CUTlzpravy) 3. července 2018

„Taťána Malá opisovala i ve své druhé diplomce. Co může přijít příště? Ministr, který si diplom natiskl sám doma?“ podivuje se poslanec ODS Martin Kupka.

„Taťána Malá napsala na svůj FB moc hezky status jak si váží paní doktorky Dagmar Burešové. Teď jen přemýšlím, kde ho opsala,“ rýpnul si známý český fotograf Jan Šibík.

„Je to stejně pro dnešní dobu docela symbolické, že navždy odešla JUDr. Dagmar Burešová, která vrátila ministerstvu spravedlnosti jeho důstojnost, a na stejné místo byla dosazena Ctrl-C Ctrl-V Malá Králíkářka,“ poznamenal známý sportovní komentátor České televize Michal Dusík.

„A víme aspoň, že se fakt jmenuje Malá?“ přisadil si novinář Filip Horký.