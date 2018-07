A je to tu. Česká televize je dezinformačním médiem, úmyslně šíří fake news, zuří expert

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Podle analytika se Česká televize zařadila mezi dezinformační média tím, že v pořadu Newsroom podrobila kritice Asociaci nezávislých médií, která uděluje Krameriovy ceny. To je podle něj v rozporu s jejím veřejnoprávním statutem. Uvedl to na serveru Česká pozice.

Odborník podotýká, že zatímco Evropská unie a celý svobodný svět bojují s dezinformacemi, Česká televize v pořadu Newsroom podrobila kritice Asociaci nezávislých médií, která uděluje Krameriovy ceny. Za asociací podle redaktorů stojí třeba web AC24, o němž redaktoři ČT uvedli, že je na seznamu dezinformátorů ministerstva vnitra.

"Hana Malá z odboru PR ministerstva vnitra však oficiálně sdělila, že „ministerstvo vnitra neposuzuje konkrétní weby, ale konkrétní informace. Žádné seznamy tedy resort vnitra nevytváří.“ A podle definice ministerstva vnitra „dezinformace“ znamená šíření záměrně nepravdivých informací s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají," upozornil analytik.

Česká televize se tak podle něj "úmyslným šířením přejatého fejku sama zařadila mezi dezinformační média". To je ale nejen v rozporu s jejím veřejnoprávním statutem, ale také tak činí za peníze široké veřejnosti, upozornil odborník.

Podle něj navíc nejde o první případ, kdy televize rozšiřuje "nepravdivé informace"- V době kampaně pro umístění amerického radaru v Česku šířila "dezinformaci, že by radar měl být namířen proti íránským a severokorejským raketám, přestože severokorejské rakety by oblétaly zeměkouli opačným směrem, jak dnes ví každé vzdělavatelné individuum," dodal.

Domnívá se, že si veřejnost musí zvykat, že demokracie není jednohlas a soulad a nerozborná jednomyslnost a podobné severokorejské libůstky. "Jádrem demokracie je inteligentní řešení sporů, proto je náročná a musí být i dost tvrdá. Podle Chestertona je dokonce velmi demokratické srazit soka ze schodů, když se mu dopřeje výsady čelního souboje," míní.

Závěrem upozornil, že je třeba hájit zásadní právo zpochybňovat a přehodnocovat v politické oblasti vše a periodicky a nenechat se převálcovat "tsunami lží ruděprávního střihu." "Ale zvykneme-li si na to, nic jiného si nezasloužíme. Už jednou jsme to totiž zažili. Ale kdo si lže o vlastních dějinách, spadne do toho znovu," uzavřel.