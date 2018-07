Do Prahy přijelo z Německa tajně 1500 migrantů? Češi jsou zděšeni, má to ale háček

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

„Masaryčka v Praze dnes po obědě, 1500 migrantů z Německa. A média mlčí, sdílejte, než to smažou,“ píše se v příspěvku na facebooku doplněném videem zachycujícím nádraží, na kterém se mačkají davy lidí.

Fotku a komentář k ní do skupiny „Cítím se podvedený Václavem Havlem“ nahrál uživatel Josef Vyskočil v neděli večer. Příspěvek v krátké době sdílelo asi 10 tisíc lidí. Á to ale háček – fotka nepochází z Prahy, ale z nádraží v anglickém Brightonu. To lze odhalit při bližší prozkoumání fotografie.

V pondělí ráno video i celý profil Josefa Vyskočila zmizely. Zda zasáhli administrátoři Facebooku po upozornění od lidí, nebo vše smazal sám přispěvatel, zjistit nelze. Skupina, ve které se příspěvek objevil, se vyskytují i satirické příspěvky na téma paniky kolem migrační krize, není proto úplně jasné, zda nemělo jít původně o vtip, který někdo vzal vážně.

Že jde o recesi, naznačují o další příspěvky, která byly z tohoto profilu v minulosti zveřejněny. Jeden z nich se týkal příjezdu migrantů na nádraží v Chebu. I tento příspěvek se okamžitě rozšířil mezi lidmi.

Část uživatelů jej ale vzala smrtelně vážně, nadávali na vládu, Německo i celou Evropskou unii. Málokdo si dal tu práci, aby si ověřil fakta. Že jde o hoax je přitom celkem snadno poznatelné – na cedulích na nádraží jsou jen anglické nápisy. A nádraží na videu se Masarykovu nádraží v Praze příliš nepodobá.