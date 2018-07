Aktivisté svolávají demonstrace kvůli vládě: Neztrácíme naději. Vláda StB a komunistů nesmí získat důvěru

První akci s názvem „Staň se sirénou - Generální ministávka“ pořádá skupina Milion chvilek pro demokracii a bude se konat 4. července. „Sirény varují před nebezpečím nebo upozorňují, že se stalo něco hodně špatného. Vždy každou první středu v měsíci probíhá zkouška sirén, aby byla jistota, že nás dokáží varovat. Ve středu 4. 7. poprvé nezazní zkouška sirén, ale skutečné varování, že se stalo něco špatného. Byla jmenována vláda v čele s trestně stíhaným agentem StB v obrovském střetu zájmů, vláda odborníků typu Taťány Malé, vláda závislá na komunistické straně, která se stále hlásí k odkazu své totalitní předchůdkyně. A to vše právě v roce 2018 - v roce velkých národních výročí. Je to pošlapání toho nejlepšího z naší historie a plivanec na všechny oběti komunismu,“ píší organizátoři na sociálních sítích.

Akce se nebude konat na jednom místě, zapojit se mohou lidé z celé země. „Týden před hlasováním o důvěře pro tuto polokomunistickou vládu, ve středu 4. 7. přesně ve 12:00 dej ostatním vědět, že se stalo něco opravdu špatného. Staň se pro ostatní sirénou. Vyrobte si jednoduchý transparent a během varovného znění sirén s ním stůjte pět minut na jakémkoliv veřejném místě. Řidiče v automobilech vyzýváme k pětiminutovému troubení.



Smyslem podle skupiny je ukázat, že je důležité nemlčet. „K vítězství zla stačí, aby dobří lidé seděli se založenýma rukama. Každý z nás může svým postojem něco malého změnit. Třeba jen povzbudit přátele, kolegy, spolužáky či kolemjdoucí k větší odvaze.

Protest, ke kterému se na facebooku přihlásily asi 3 tisíce lidí, by měl být pravidelný. „Dokud bude nepřijatelná situace trvat, budeme na ni reagovat tímto jednoduchým nesouhlasem. Každou první středu v měsíci budeme ve 12:00 pět minut držet transparent k aktuální situaci. Kdo má odvahu a možnost, ať protestuje i v práci či ve škole, stačí jen mlčky stát. Pokud se najde dost lidí, kteří věnují 5 minut měsíčně, tak se brzy všem Čechům při zvuku sirén ihned vybaví, kdo a jak nám vládne a že to není normální. Cílem je tedy jediná věc: nezvyknout si, nesmířit se, nepřijmout nepřijatelné,“ dodávají organizátoři.

Demonstraci svolává také aktivistická skupina AUVA a nese název „Neztrácíme naději! Vláda StB a komunistů nesmí získat důvěru!". Předběžně byla svolána na Malostranské náměstí v Praze na 11. červenec na 11:00. Termín se ale ještě může změnit podle toho, kdy budou poslanci hlasovat o důvěře vládě. „Zatlačíme na politiky ve chvíli, kdy budou hlasovat. Na demonstraci budeme živě přenášet zvuk ze sněmovny a díky tomu, že se demonstrace koná kousíček od parlamentu a my budeme reagovat na řečníky, budou náš tlak politici silně vnímat,“ vzkazují lidé ze skupiny AUVA.



Přenos zvuku ze Sněmovny by měl být proložený vystoupením komentátorů, aktivistů a písničkářů. „Také budeme do sněmovny volat politikům, kteří se budou snažit také zabránit vzniku vlády, která má za cíl vrátit staré pořádky. Cíl akce je, přesvědčit poslance se svědomím, aby nehlasovali pro vládu s komunisty, vedenou trestně stíhaným premiérem, který byl spolupracovníkem StB,“ nastiňují organizátoři, co se bude dít.



Burcují proto Čechy, aby nebyli lhostejné. „Hlavně přijďte, musíme dát najevo, že komunisty do vlády nechceme. Nedopusťme, aby se nás děti ptaly, co jsme v tento den dělali! Teď to opravdu nesmíme dát komunistům zadarmo! Když se bude hlasovat, tak to musí na náměstí burácet, poslanci musí cítit, že se lidi bouří. Prosíme všechny, pozvěte své přátele a všechny, komu není jedno, že se komunisti pouštějí k moci,“ dodávají organizátoři. O akci projevilo zájem asi 1200 lidí, asi 350 přímo potvrdilo účast.