Mladá Češka vyčetla Klusovi jeho komentáře k politice. A pak se začaly dít věci

Klus patří k těm umělcům, kteří se na sociálních sítích i v rozhovorech pro média otevřeně vyjadřují k aktuální politické i společenské situaci. A nebojí se o svých názorech diskutovat ani s lidmi, kteří se na věc dívají jinak než on. „Včera jsem měl takový zajímavý rozhovor se slečnou, či mladou paní, jehož si nesmírně považuji, neboť přišla s tím, že nesouhlasí s mými politickými postoji a faktem, že je propojuji se svým vystoupením,“ vysvětluje zpěvák na sociálních sítích.

Vysvětloval jí, proč se tolik angažuje. „Řekl jsem, že současná politická situace mi nedá jinak. Že bych se udusil, kdybych mlčel. Považme jak blízko jsme sevření z nějž jsme se teprve nedávno vymanili s vypětím všech klíčů a už zas jde cítit dech těch nenasytných úst,“ upozornil.

Nelíbí se mu třeba to, jak politici zacházejí s Ústavou. „Ústava je zde, aby nás chránila. Ústavní činitelé by ji měli respektovat, ale namísto toho přichází plejáda testů trpělivosti/letargie společnosti v doprovodu zrad vlastních řad, což nebezpečné prozrazuje charakterové vlastnosti aktérů té taškařice. Jak můžeme s úctou pohlížet na takovou reprezentaci?“ zajímá ho.

„Copak to nevidíte?, ptal jsem se. Copak vám to nevadí? A náhle jsem byl zaujatý, zmanipulovaný a skoro jsem začínal jet kampaň. Pak prolhaná televize a uprchlíci,“ pokračoval Klus. Přidal také úryvek z konverzace s onou dívkou.



T: Z čeho čerpáte?

SLEČNA:Prosím?

T:Odkud berete informace?

S:To vám neřeknu.

T:Proč?

S:Protože mi řeknete.., já nevím, budete se smát.

T:Proč? Řeknete mi to, prosím.

S:Z Parlamentních listů.

T:A koho třeba čtete, Žantovskýho?

S:Já neznám žádnýho Žantovskýho.

T:A víte kdo píše pro PL? Kdo jsou ti lidé, co mají za sebou?

S:Proč?

A proč je podle něj důležité vědět, kdo zprávy vytváří? „Protože informace je plod, kterým se sytíme. Pouštíme ji do svého těla a ona tam působí, ovlivňuje naše názory, postoje, dotváří nás jako osobnosti. Určují míru otevřenosti vůči druhým lidem. Mediální trh je jako sad, támhle jsou jabloně, který zná každej a každej má tak trochu přehled, kdo je ten týpek, co mu patří a jak zhruba chutná to, co budem jíst,“ přirovnává Klus média k ovocným stromům.

„Pak jsou tu ale stromy o nichž nevíme nic. Jejich plody kolikrát vypadají tak lákavě, poutají pozornost, přitahují..ale když neznáme jejich původ, budeme je jíst? Dobře, ochutnáme a třeba nám zachutnají, třeba už nebudeme jíst nic jiného..stále nás nebude zajímat, co to vlastně jíme? Odkud se to v sadu vzalo a kdo zastřihává větve?“ uvedl písničkář na sociálních sítích.

Přesto prý nechce lidi za to, kde informace berou, nějak odsuzovat. „Jistě, nikdo nemá právo soudit co a proč čtete a já osobně jsem z těch, kdo v tomhle ohledu razí naprostou svobodu, ale rozhodně je dobré vědět, co a proč čteme. Znát svého sadaře. Proč? Protože pak máme jistotu, že jablko není otrávené a že když přijde bouře, víme kam a komu pomoci,“ dodal na svém facebookovém profilu Klus.