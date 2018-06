Kraus se pořádně dopálil: Co je to za kravinu? D*bilní svinstvo

Kraus položil divákům anketní otázku, jestli by si půjčili peníze na dovolenou. „Mě fascinuje, když jednou za čas čtu, kolik miliard si lidi v Česku půjčili na dovolenou a na vánoční dárky. U těch vánočních dárků to i trošku chápu – nějaké dostanete a je vám blbý je nedat. To teda není můj případ, já jenom dávám. U dovolené to ale nechápu. Já jsem prožil mnoho let v období, kdy jsem neměl ani korunu a tak to bylo s dovolenou vyřešený – prostě žádná nebyla. To byla jedna z prvních věcí, kterou jsem si vždycky mohl odpustit,“ podivuje se Kraus nad chováním některých Čechů.

Moderátor prozradil, že otázku položil i proto, aby zjistil, jací lidé se jeho ankety vlastně zúčastňují. „Mám dobrou zprávu. Půjčili byste si na dovolenou? 90 procent z asi 850 respondentů ne, 4 procenta neví – to je taky málo, a 6 procent ano. Je vidět, že se ankety účastní rozumní lidé, budu na to brát zřetel,“ pochvaloval si.

Krause také zaujala kauza dresů pro českou hokejovou reprezentaci. „Že by tam prý místo státního znaku měli takového jaksi nabubřelého lva s korunkou. Stejně tak se nedávno řešila hymna. A já si říkám, co se stalo, že sportovní svazy začaly řešit hymnu, a teď to, jak má vypadat dres. Já s tím mám trošku problém, jsem zvyklý na to staré, jsem v tom asi konzervativní. A když hokejisti hrají za Česko, mělo by být vidět, že je to Česko. Ten lev vypadá, že je jaksi národně neurčený,“ postěžoval si moderátor.

„Zaujalo mě, že přicházejí s touhle iniciativou, když ve fotbale máme problém, že fotbalový svaz je naprosto nedůvěryhodný a někteří lidé byli dokonce ve vazbě. Já se na fotbal vůbec nedívám, protože to považuji za takové korupční hrátky, kterém není možné důvěřovat. U hokeje máme zase problém, že nevíme, jak organizovat naše mladé, a tak dále. Takže si myslím, že to poslední, co bychom měli dělat, je řešit dresy a hymnu,“ upozornil Kraus.

Fascinuje ho prý ale ještě jedna věc. „To je to, co následuje po tom návrhu. S návrhem někdo přijde, nějaká iniciativa. A ne vždy se to povede. A pak následuje smršť nadávek a urážek: „Co je to za kravinu“, „D*bilní svinstvo“. To není diskuze, to je hádka služebnictva, které se hádá o pánve v kuchyni. A já si vždycky říkám, že to tak vyčítáme politikům, a pak jim dáváme tenhle vzor. Stačilo by říct: „Vaše iniciativa je chválihodná, nápad se mi zdá, není příliš šťastný“. Nebo: „Výsledek se až tolik nezdařil, pojďme si říct, jak bychom to mohli řešit“. Už bychom se to mohli pomalu naučit,“ vzkazuje lidem bavič.