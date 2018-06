Umělci útočí: Místo vlády máme hvězdnou pěchotu. Zeman má špatnou, mstivou povahu narcistního pazdráta

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Největší mýty o exekucích a exekutorech. Dělají si, co chtějí?

„V kinech fandíme záporňákům, v televizních soutěžích milujeme lúzry a za největšího Čecha volíme fiktivní postavu. To jsou samý srandičky a najednou máme místo Vlády Hvězdnou pěchotu,“ postěžoval si na sociálních sítích herec Jiří Maryško.

Za výroky o vládě s podporou KSČM herec kritizoval i Dominika Duku. „Kardinál Duka prohlásil, že komoušská vláda je prostě "Boží řízení". Bezvadný. Tak teď se může jen modlit za to, aby se mu jednou při mši nezakejval krucifix, jako tehdy Toufarovi. To teprve uvidí Boží řízení. Takovejhle kardinál by si měl sehnat čerta s andělem a vylejzat mezi lidi jen 5. prosince s bonbónama...“ vzkázal českému arcibiskupovi.

To režisér Jan Hřebejk stejně jako opoziční politici kritizoval načasování jmenování vlády. „Pan Ing. Zeman má prostě špatnou, mstivou povahu narcisniho pazdráta, který se za souhlasného přikyvování stádních buranů, rozhodl pomstít všem, kdo ho nepapají. Jakákoli společenská sedlina, rasistická pakáž, nevkusnost, lež a zrada, je mu blízká , když poslouží jeho samožeru,“ nešetří kritikou filmař.

A nebyl jediný. „Dnes je den památky obětem komunistického režimu a 68.let od popravy Milady Horákové. Dnes budeme mít také novou vládu, která je složena několika komunisty a o celou komunistickou stranu opřena. Je Vám taky tak blbě, jako mě? V mediálním impériu premiéra se asi moc kritiky nedočkáte, tak si prosím hlavně uvědomte, že to už fakt není p*del a líp nebude!“ varuje olympionik a kajakář Vavřinec Hradílek na sociálních sítích.