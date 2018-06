Neetické, zrušit! Česká televize v ohrožení? Po vlně kritiky přišly ze zákulisí další informace

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

To prozradila moderátorka pořadu 168 hodin České televize Nora Fridrichová, která byla hostem pořadu Osobnosti plus. V něm mimo jiné uvedla, že většina politiků dnes má mediální trénink, a ta maska, se kterou předstoupí před kameru, je dost odhadnutelná. "Ve 168 hodinách a v reportážích, které v pořadu pouštíme, jsou ale politici tak trochu demaskováni,“ uvedla.

Vzhledem k citlivosti jejího pořadu ale není překvapením, že z něj politici nadšení nebývají. "Faktem je, že politici náramně kvitují, když se do našeho pořadu dostane jejich politický konkurent," podotkla.

"V tu chvíli je podle nich demokracii učiněno zadost, takhle má fungovat veřejná služba - správně, bravo, braňme Českou televizi. Ale jakmile se pak dostanou do našeho hledáčku sami, tak to je jiná káva. To už jsme neetičtí. Český rozhlas má nepochybně tu samou zkušenost," dodala.

V minulosti byl pořad 168 hodin ohrožen kvůli výtkám politiků, kteří jsou většinou jeho hlavními aktéry, už několikrát. K jeho zrušení ale zatím nedošlo, a to podle moderátorky o něčem vypovídá.

"Fakt, že pořad tohoto typu přežil až dodnes, je skvělá vizitka a jsem za to České televizi vděčná. Ale vnímám trochu změnu doby na politickém kolbišti, kde si část politiků bere kritiku veřejnoprávní televize jako součást své politické strategie, a pak si myslím, že jsem s pořadem přímo na ráně, protože neformálně nám to politici také vzkazují," upozornila.

Podle ní se objevují i reakce jako: takový pořad by tam neměl být, vy byste tam neměla být a podobně. "Vím, že představa politiků o tom, jak by pořad měl vypadat, je naprosto odlišná. A v některých pořadech, na jiných televizích, to je taky vidět," prozradila moderátorka.