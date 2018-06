Zeman omlátil České televizi o hlavu svůj mistrovský kousek. A tentokrát se konečně dočkal odpovědi

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Miloš Zeman během třídenní návštěvy Ústeckého kraje upozornil, že Česká televize ignorovala jeho tiskovou konferenci. "ČT jako obvykle nemůže živě přenášet naši tiskovou konferenci, tentokrát proto, že tu není signál. ... prosím Českou televizi, aby si na příště za obrovské peníze, které dostává od koncesionářů, nechala opravit svá technická zařízení," uvedl prezident.

Upozornil na to na svém twitteru zástupce šéfredaktora a vedoucí zahraničního zpravodajství České televize Michal Kubal, který na sociální síť nejprve umístil pouze prezidentova slova bez jakéhokoliv komentáře.

O tom, co si o Zemanovi myslí, ale vypověděla jeho reakce. Pod jeho tweet mu bývalý zpravodaj Českého rozhlasu, diplomat stálé delegace České republiky při NATO v Bruselu a v době úřednické vlády Jana Fischera ředitel Odboru komunikace a mluvčí českého Ministerstva zahraničních věcí napsal jednoduchou otázku: "Zná vůbec někdo nějaký relevantní důvod proč točit a reportovat o jeho tiskových konferencích?"

Na to Kubal odvětil: "Znáš to - hlava státu atp." Další lidé si pod jeho příspěvkem začali dělat ze Zemana srandu a Českou televizi za vynechaný přenos pochválili.

Kubal ale po chvíli vysvětlil, co se stalo. V novém příspěvku uvedl, že technická zařízení ČT fungují skvěle. "Jenom pořádající z Úřadu Ústeckého kraje nepustili přenosový vůz na místo," dodal.

Následně mu jeden z diskutujících poradil lepší hardware a jako příklad zmínil internetovou televizi, která přenos vysílala. "Až budeme vysílat internetovou televizi a hlavně, až si nikdo nebude každý výpadek vykládat jako zdaleka osnované spiknutí temných sil, budeme to tak moct dělat. Do té doby musíme na určité vysílání používat plně spolehlivou technologii, a to datový přenos ještě zdaleka není," reagoval Kubal.

Poté ironicky poznamenal, že "v očích všech příznivců spikleneckých teorií o zlotřilé ČT je i pálení trenek vahou víc než státní svátek." Do debaty se vložil i novinář Jaroslav Kmenta, který napsal: "Chválím pořadatele."