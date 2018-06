"Ty budeš holčičko dělat, co ti řeknu!" Chcete konečně pravdu o zaujatosti a manipulaci České televize? Tady ji máte, přiznala moderátorka drsné poměry

Podle Witowské má otázka nezávislosti České televize jednoznačnou odpověď. Žádné ovlivňování zpráv neexistuje. Alespoň ona sama jej podle svých slov nezažila, a stejně tak neví nic o peticích proti vedení nebo na jeho podporu.

Moderátorka pro Magazín Dnes uvedla, že ji pouze mrzí, že celá záležitost skončila odchodem Daniely Drtinové. Jí samotné se ale v České televizi dýchá naprosto svobodně.

Rozhodla se také prozradit, jak probíhá výběr hostů do politických debat. Česká televize si prý vede pečlivou statistiku, kolik lidí a ze které strany bylo pozváno a kolik lidí pozvání přijalo nebo odmítlo.

Na to má ostatně televize důkaz v podobě mailu. Podle moderátorky jsou politici zváni právě tímto způsobem, aby bylo vše zadokumentováno.

Tvrdí, že politici si zřejmě myslí, že Česká televize je zaujatá, pouze z osobních důvodů. Sami se totiž domnívají, že dostávají málo prostoru, podle Witowské ale mají všichni stejně, pokud nabízený prostor využijí.

Začátky v televizi ale prý byly krušné. Začínala v domácí redakci, kterou vedl Ota Černý. "Jako první úkol mi dal seznam čtyřiceti jmen – a byla to jména jako Ivan Medek," popsala svůj vypadal nástup do redakce.

"Řekl: ‚Najděte je a natočte s nimi, co by nepřáli Václavu Havlovi k narozeninám.' Ptala jsem se, kde je mám sehnat. ‚Poraďte si,' odsekl," uvedla s tím,že by se přístup Oty Černého dal charakterizovat jako "budeš, holčičko, dělat, co ti řeknu."

Na Witowskou se také sesypala kritika za to, že se kamarádí se ženou hradního kancléře Alex Mynářovou. "S kým kamarádím, je čistě moje věc a v prácimě to nijak neovlivňuje. Kamarády neopouštím kvůli tomu, že si o nich někdo začne myslet, že svatbou udělali krok vedle. Kamarádím se s Alex, ne s panem Mynářem," uvedla.

Přátelství moderátorek začali novináři řešit pár dnů po prezidentské debatě a moderátorka si myslí, že o jejich kamarádství řekl médiím někdo z České televize.

"První reakce byla: Co je za problém? Druhá: Aha, někomu vadí, že debata dobře dopadla, a tohle byl způsob, jak na ní udělat kaňku. Nějaký chudák mě chtěl poškodit, ale já měla vždycky čisté svědomí. S Alex kamarádíme dlouho a všichni v televizi to věděli. Navíc si nevybavuju, že by někdy někdo řešil, s kým se kamarádí ostatní moderátoři České televize," dodala.