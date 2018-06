Já jsem z toho úplně vedle, přiznal Kraus. A to byl jen začátek

„Posledně jsem vás mohl potěšit, že jsme první v distribuci a výrobě drog, dneska mám další dobrou zprávu. Jsme skutečně světová špička ve výrobě a streamování po*nografie. Větší výroba po*nografie než v Praze už je jen v Kalifornii, ale Praha se drží v těsném závěsu. A ta česká firma, kterou myslím vlastní Francouz, ale to je jedno, koupila teď dokonce časopis Penthouse, který teď asi potřetí krachuje, za čtvrt miliardy korun. Praha posílila, jen Budapešť nám malinko leze na paty, ale jsme hvězdy. Ale drogy a po*no – zatím jsme jedničky. To je vlastně samá přidaná hodnota, to není montovna,“ pochvaloval si ironicky Kraus.

Kromě toho jej zaujala i jiná zpráva. „Nějaký pošťák falšoval, že doručuje peněžní poukázky a ukradl na poště sobě do kapsy 150 tisíc korun. Oni ho odsoudili, zatím je to nepravomocné, ale dostal asi 12 nebo 14 měsíců nepodmíněně. On se u toho soudu úplně vyděsil a ptal se: To opravdu půjdu do vězení? No, já jsem z toho úplně vedle. Policajti mu prý totiž říkali, že to bude podmínka,“ smál se moderátor.

„Když se zamyslíte nad tím, co je to podmínka – podmínka znamená, že teprve možná budete zavření, jestli něco provedete. Tak si spočítal, že za 150 tisíc se mu podmínka vyplatí. Dokonce u nás mají podmínku lidi, kteří ukradli daleko víc. Ale možná bychom ve škole měli začít vysvětlovat co je to vězení, jak se chodí do vězení, jak to vypadá ve vězení bych ale už asi neříkal. Teď jsem zahlédl pár záběrů z vězení a přestal jsem se taky bát. A pak jsem viděl titulek !Internet do věznic“, takže...“ dodal Kraus.