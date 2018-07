Školky nebudou muset přijímat i dvouleté děti. Zákon podepsal prezident

Pokud by předloha nebyla účinná, školky by musely zajistit místa i pro mladší než tříleté děti od roku 2020. Kritici povinnosti poukazovali na to, že tak malé děti by měly být v péči rodičů, na nedostatek míst v mateřských školkách v některých oblastech i na nedostatek personálu a na finanční zatížení obcí, které školky zřizují.

Poslanecká novela prakticky zachová nynější stav dobrovolnosti přijímání dvouletých dětí. Výslovně stanoví, že pro jejich přijetí do mateřských školek není právní nárok.

Start reformy financování regionálního školství se novelou oddálí na září 2019. Naplno začne fungovat podle předlohy od ledna 2020. Odklad má usnadnit náběh na financování podle počtu odučených hodin a vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.

Poslanecká novela o studijních programech, kterou dnes Zeman podepsal, reaguje na rozsáhlejší úpravu vysokoškolského zákona, která je účinná od předloňského září. Zavedla nový systém akreditací, přičemž části programů by platnost původních souhlasů skončila v srpnu příštího roku.

Podle původních předpokladů mělo podávání žádostí o akreditace vrcholit ve druhé polovině loňského roku, aby vysoké školy dostaly oprávnění k zajišťování prakticky všech nových studijních programů do konce letoška a mohly vypsat přijímací řízení na akademický rok 2019/2020, napsali autoři nynější novely v důvodové zprávě. Ukázalo se ale podle nich, že nejvíce žádostí přijde Národnímu akreditačnímu úřadu letos a příští rok.

"Lze odhadovat, že se včas nepodaří akreditovat strukturu nových studijních programů na všech vysokých školách v plné šíři tak, aby mohlo dojít k plynulému přechodu mezi dosavadními a novými studijními programy," stojí v důvodové zprávě. Předloha by současné akreditace prodloužila do konce roku 2024, a to jak u programů, jimž měla skončit se srpnem příštího roku, tak ostatním, které byly schváleny na delší dobu.