Reforma financování škol se odkládá, dvouleté děti nemusí povinně do školky

Mělo by nadále záležet na rozhodnutí ředitelů školek, zda přijmou děti mladší tří let. Povinnost školek přijímat dvouleté děti by si vyžádala investice do rozšíření kapacity mateřských škol ve výši 283.000 korun na dítě, což by při 40.000 dětech znamenalo přes 11 miliard korun. Ministerstvo podle něj letos dokázalo pro tento účel uvolnit podobně jako loni jen 300 milionů korun.

Občanským demokratům se naopak nepodařilo zrušit povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Piráti neprosadili to, aby se povinný poslední rok školky týkal jen šestiletých dětí s odkladem povinné školní docházky, ačkoli i to ODS podporovala. Tři hlasy chyběly k přijetí návrhu poslance KDU-ČSL Jana Čižinského, aby tyto děti byly přednostně přijímány do přípravných tříd základních škol. Proti byly koaliční strany ANO a ČSSD a vládu podporující KSČM.

Ministr Plaga novelu ocenil. "Řeší jednak situaci dvouletých ve školkách, která si podle mě skutečně nezaslouží toto represivní opatření a měla být řešena jiným způsobem, navíc je tam ten návrh na roční odklad plného působení reformy financování regionálního školství," uvedl. Odklad však neznamená, že v roce 2019 se nezačne s prvními přípravnými kroky.

Opatření podle ministra vychází z diskusí, které vedli zástupci resortu v regionech s řediteli škol. "My od nich měli zpětnou vazbu, že by velmi uvítali, kdyby před tou plnou změnou systému měli možnost si ho takzvaně osahat a vyzkoušet," uvedl. Navíc podle něj není vhodné zavádět systém od ledna. Fungovat podle nového systému bude možné od září 2019. "Aby se plynule překlopil stávající systém do nového od ledna 2020," řekl.