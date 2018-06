Zásadní změna státní maturity? Ministr Plaga se inspiroval anglosaským modelem

Změny avizoval Plaga v květnu poté, co kvůli chybám v letošních přijímacích i maturitních testech odvolal z funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíku.

Dnes Plaga řekl, že by se rád inspiroval v anglosaském vzdělávacím systému, kde bodové hodnocení ze středoškolských testů funguje jako vstupenka na vysokou školu. Další možné řešení, jako jsou dvě úrovně maturit, by podle něj po několika letech opět mohlo skončit debatou o tom, pro koho je která úroveň maturity vhodná.

Ministr by uvítal systém, kdy by si vysoké školy mohly na základě výsledků z maturity stanovit minimum nutné pro přijetí. Stát by si podle něj měl také ujasnit, co očekává od maturity z matematiky a jak ji chce nastavit tak, aby byla smysluplná.

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Podle některých odborníků je proto třeba jednat také o tom, zda je maturita potřebná na všech typech škol. Část z nich se domnívá, že by na učilištích byla vhodnější mistrovská zkouška.

Zástupci ředitelů gymnázií a odborných škol jsou pro zavedení dvou úrovní státních maturit, mezi kterými by si středoškoláci mohli vybírat. Jen jedna úroveň by podle nich ale měla umožňovat přijetí na vyšší odbornou nebo vysokou školu.