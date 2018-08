Konec střídání času? Do bouřlivé debaty se už vložili i Piráti

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Z diskuse zatím není zřejmé, zda by Piráti v případě ukončení střídání času chtěli po celý rok zachovat zimní čas, který odpovídá astronomickému, nebo letní.

Změny času mají řadu odpůrců, podle nichž střídání narušuje lidem biorytmy a nevede k úsporám energie, kterými bylo v minulosti zdůvodněno jeho zavedení. Tyto argumenty zaznívají také v diskusi mezi Piráty.

Stoupenci zachování současného stavu ale argumentují, že dopad změn na lidský režim je stejný jako v případě leteckého cestování na dovolenou do jiného časového pásma. Někteří diskutující také upozorňují, že případný konec střídání času by bylo třeba koordinovat se sousedními státy.

Letní čas, který se uplatňuje ve většině evropských států, byl v českých zemích byl poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v roce 1979, v době takzvaného druhého ropného šoku.

Do poloviny devadesátých let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. V roce 2016 schválila česká vláda nařízení, podle kterého se bude letní čas zavádět nejméně do roku 2021.