Volební bitva o Prahu: Piráti chtějí vysázet milion stromů, SPD vsadila na psí hlídky

Návrh Pirátů má pomoci ochladit město a ochránit obyvatele před vysokými teplotami. "Vedro v Praze je skutečně reálný problém a ten je řešitelný. Bohužel Praha, stejně jako v mnoha dalších oblastech, zaspala při jeho řešení. Domníváme se ale, že můžeme tento skluz ještě dohnat," řekl kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib.

Kandidátka do Senátu Eva Tylová řekla, že stromy fungují jako klimatizační jednotky a odborníci prý dokonce spočítali, kolik peněz dokážou ušetřit. "Jeden hektar stromů dokáže vyvinout klimatizační služby za 16 milionů korun za rok. Stromy v Praze asi nebudou v tak dobré kondici jako na Šumavě, ale i tak bude ten efekt v řádu milionů korun," řekla. Stromy v horku zachytávají vodu, která se odpařuje a ochlazuje tak ovzduší, a zároveň také prach.

Kromě nových stromů chtějí Piráti podpořit vznik tzv. zelených střech. Majitelé soukromých domů by na ně dostávali dotace. Na příští volební období by Praha mohla podle Hřiba uvolnit 100 milionů.

Nová pítka a vodní prvky by nesloužila pouze lidem, ale také zvířatům. Jako příklad, kde by měla voda tryskat, uvedl Hřib Centrální park mezi stanicemi metra C Háje a Opatov. "Je příkladem toho, kde není jediný vodní prvek. A dokonce ani vzrostlé stromy. Paradoxně tam je vyšší teplota než mezi domy," řekl.

Okamurovci chtějí nasadit psí hlídky

Podle kandidáta SPD na primátora Hynka Berana řeší Pražené v dopravě zejména problémy s parkováním na sídlištích, kde je nedostatek parkovacích míst dán dobou jejich výstavby, kdy vlastnila auto málokterá rodina. Lídr hnutí pro Prahu 1 Pavel Černý chce zase omezit projekt parkovacích zón, který rezidentům nezaručuje volné parkovací místo u domu. Podle Černého je dále třeba řešit spojení mezi hlavním nádražím a letištěm.

Hnutí chce řešit situaci drahého bydlení v Praze. Podle kandidátů hnutí je nutné podporovat mladé rodiny, seniory a postižené. Bytový fond v majetku městských částí by se měl podle lídrů obnovit a navýšit. Lídři SPD jsou proti privatizaci městských bytů.

V době, kdy v Česku panují nadměrně vysoké teploty, strany zmiňují ochranu veřejné zeleně, stejně tak i SPD. Lídr pro Prahu 11 Robert Vašíček chce vysadit za každý hlas v podzimních volbách jeden strom. Pokud bude zvolen, plánuje zřídit takzvané psí hlídky. "Což budou hlídky občanů, kteří venčí svého pejska, a využijí procházky s pejskem, aby se podívali po té ulici. Když tam spatří nějakou kriminálně závadnou činnost, tak zvednou telefon," vysvětlil záměr Vašíček.

Pražští kandidáti SPD do Senátu jsou zaměření zejména proti Evropské unii. Jiří Kocman, který nyní pracuje v Centru pro regionální rozvoj České republiky, by hlasoval pro zrušení Senátu. Za SPD budou v hlavním městě dále kandidovat někdejší šéf politického odboru kanceláře prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl, bývalý ministr zdravotnictví z vlády Miloše Zemana Ivan David a bývalý generální ředitel Vězeňské služby Luděk Kula. Své politické názory dnes představili na tiskové konferenci.

"Ústava České republiky je nastavena tak, že bez souhlasu Senátu nelze Senát zrušit. Není to určitě věc černobílá, protože zrušit Senát znamená dobře vyřešit ty povinnosti, které dnes Senát má například v době rozpuštění Sněmovny, ale pokud do Senátu dojde zákon, který bude toto obsahovat včetně zrušení Senátu, věřte tomu, že ochotně zvednu ruku," řekl Kocman, který kandiduje ve volebním obvodu Praha 4.

"Budu vždy proti podobným tendencím i z domácí české dílny. Budu proti další bruselské centralizaci i za cenu vystoupení z EU," uvedl Jakl s tím, že odmítá ústupky nařízením, která by přikazovala přijímání migrantů. Jakl je kandidátem pro obvod Praha 2.