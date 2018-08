Proč to museli odnést naši chlapci? Kvůli smrti vojáků v Afghánistánu se objevilo hodně drsné prohlášení

Bývalý poslanec hnutí ANO a poradce ministra obrany Bohuslav Chalupa se na facebooku ve svém komentáři vrátil k úmrtí tří českých vojáků v Afghánistánu. „Můžeme donekonečna filosofovat proč tomu tak je, jistě - ale to nijak nevyřeší nebezpečí, kterému jsou nyní vystaveni obyčejní lidé (ne chránění politici) v Evropě včetně našich. Chytráků se opět vyrojila opět celá mračna a většina z nich pravděpodobně ani neví jak se nabíjí automatická zbraň, jak účinnou zbraní může být nabroušená polní lopatka, neví, že na vojně se musí poslouchat,“ postěžoval si Chalupa.

Poukázal na to, že čeští vojáci nepůsobí jen v Afghánistánu, ale i například v Mali. „I proto, aby maximálně narušili schopnosti protivníka v jejich centrech, kde se plánují teroristické útoky proti civilnímu obyvatelstvu na celém světě, kde se plánuje černý obchod s lidmi, migrace atp., aby teroristům dali pocítit, že jsou a budou jim bránit všemi dostupnými prostředky v páchaní zvěrstev. A je zapotřebí pochopit, že voják není, nesmí být politik!!!“ vysvětluje expert na obranu a bezpečnosti.

Poukázal také na to, že voják plní úkoly i za cenu vlastního životů v souladu s tím, co přísahal občanům. „Jsem dost překvapený a popravdě i zhnusený tím, že je tato jejich role zpochybňována - ovšem co čekat ve společnosti, kde je zpochybňováno již úplně vše úplně všemi, kde hodnoty jako vlastenectví, úcta ke státním symbolům, k demokracii je něco nevhodného, kde všichni znají a vyžadují především naplnění svých práv a o povinnostech se mlčí. Není to dobré a my Češi máme nyní a bohužel hodně daleko k tomu, co představovaly Svatoplukovy pruty - politici by měli spolupracovat a ne si podrážet nohy - v zájmu národa a jeho přežití,“ myslí si.

O poznání větší pozornost ale vyvolal jeho komentář, ve kterém naznačil, že za smrtí českých vojáků může být víc, než se zdá. „Zvláštní je, že po prohlášení prezidenta Trumpa, že je připraven jednat s Tálibánem, dojde v podstatě vzápětí k fatálnímu útoku na spojeneckou hlídku, jejímž důsledkem je nepochybně zmaření jakýchkoliv mírových rozhovorů. Evidentně se taková šance někomu hodně nehodila do krámu. A naši chlapci to odnesli. Třeba se jednou dozvíme, kdo to celé diriguje,“ poznamenal Chalupa.

Na tento Chalupův příspěvek zareagoval například Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty, kterého slova politika hnutí ANO hodně zaskočila. „To vlastně radši ani nebudu komentovat,“ poznamenal konsternovaný Janda. Přidal se i spisovatel, knihkupec a nakladatel Jiří Padevět. „Jsem přesvědčen, že to diriguje ta KSČ, do které pan Chalupa jako hošík, sotva porostlý vousem, vystoupil,“ poznamenal Padevět na facebooku.