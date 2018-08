Sebrat peníze neziskovkám? Plán Schillerové vyvolal rozruch, Člověk v tísni protestuje

Vláda chce na neziskovkách ušetřit, ujišťuje však, že o peníze nepřijdou organizace, které pomáhají handicapovaným, starším či sociálně slabým lidem. Premiér Andrej Babiš (ANO) zase nechce brát peníze, které připadají na na sport. Loni dostaly neziskové organizace od státu 13,6 miliardy korun. Podle Schillerové by se daly ušetřit až tři miliardy.

S tím ale nesouhlasí například Člověk v tísni. „Demokracie je tak silná, jak silná je její občanská společnost, nezájem obyvatel o veřejné dění nechává volnou cestu k totalitě. Z neziskovek se pro část politiků a veřejnosti stává veřejný nepřítel,“ varuje neziskovka, která se věnuje humanitární, rozvojové, vzdělávací a lidskoprávní problematice.

V tomto případě prý nejde o audit financí. „Nám se tu střídá jedna kontrola za druhou a nemáme, co skrývat. Jde o ten lidový hněv a neznalost, kterou někteří politici aktivně využívají. Je to snadný terč. Neziskovky se moc bránit neumí, ani na to nemají čas. Předně se totiž věnují své práci, pomoci nejpotřebnějším, lidem na okraji společnosti, nad kterými si leckdo uplivne: bezdomovcům, narkomanům, předluženým lidem, lidem psychicky nemocným, hendikepovaným, umírajícím, doma i v cizině,“ upozorňuje ve svém vyjádření Člověk v tísni.

„Další útok je veden na organizace, které vyjadřují názor, který se někomu nelíbí, souhrnně se jim říká „politické neziskovky“. Ale copak není aktivní angažmá, zájem o veřejné dění, svoboda sdružování a svoboda slova základem občanské společnosti? Lidem, kteří se sdružují v různých spolcích, think-tancích, dobročinných organizacích není lhostejný okolní svět a považují za morální povinnost angažovat se ve věcech veřejných kontinuálně, nikoliv jenom jednou za několik let vhozením hlasovacího lístku do volební urny a dále se nezajímat o to, co a jak zvolení zástupci lidu dělají a jak stát spravují,“ zdůrazňuje jedna z nejznámějších českých neziskovek.

„Rozumíme tomu, že části politického spektra se taková pozornost nehodí a chtěla by jednat ve svém zájmu a pro svůj prospěch bez pozornosti médií a občanské společnosti. V zájmu Česka se to ale nesmí stát,“ dodává Člověk v tísni.