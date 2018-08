Kalousek ryje do Zemana kvůli zdraví: Pacient s demencí si zaslouží léčbu, ale neměl by být prezidentem

Praha – O zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana se spekuluje dlouhodobě. Hlava státu trpí cukrovkou a s ní spojeným onemocněním nervů nohou, kvůli které nemá cit v nohou od kotníků dolů. Jeho kritici ale často poukazují i na to, že by mohl mít další nepřiznané zdravotní problémy. Kvůli tomu si teď do něj rýpl i předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.