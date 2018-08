Mrtví vojáci byli žoldáci a okupanti? Na sociálních sítích se strhlo peklo. Jste idioti, vzkázal Čechům Jakub Janda

Co o cestování v letadle nevíte? Skryté funkce na palubě vám mohou zpříjemnit dlouhý let

Přestože většina Čechů vyjadřuje rodinám vojáků padlých v Afghánistánu soustrast, objevily se i negativní komentáře. „Moc mi jich lito není. Věděli do čeho jdou a nešli tam zadarmo. Afghánistán patří především Afgháncům a ti už si poradili s mnoha okupanty. Člověk se holt nemůžu účastnit koloniální dobrodružství a myslet si, že jen tak vyvázne. Nejsou to hrdinové, spíš oběti. Jestli je někdo hrdina, tak spíše ten Afghánec. Postavit se proti přesile dobře vyzbrojených a vycvičených cizích bojovníků, na to musí mít člověk odvahu,“ napsal například jeden diskutující na facebooku české armády.

V různých komentářích pod články a příspěvky na sociálních sítích se ale zároveň objevila slova o tom, že tito vojáci byli jen žoldáci, kteří bojovali v zahraničí za cizí mocnosti. „Hrdinové? Ti kluci tam jdou většinou dobrovolně vydělat si peníze. Tahle válečná americká tour je jen pro peníze, ropu a další bohatství či vliv a moc. Svržení tamních diktátorů vedlo jen k většímu chaosu. Evropa by udělala pro bezpečnost mnohem více, kdyby si bránila vnější hranice,“ napsal například na jeden z diskutujících na facebooku armády.

„Považuji je spíše za oběti, než za hrdiny. Hrdina je u mě někdo, kdo nezištně koná podobné činy. Tito jsou spíše velmi dobře placení žoldáci. Samozřejmě je to smutné, především pro jejich rodiny,“ napsal další z Čechů. „Jsou to žoldáci, tedy jejich návštěva tohoto státu, je jen uspokojením jejich ekonomické potřeby. Každé povolání má svá rizika. Není tedy žádný důvod k tomu, abych z mých daní podporoval někoho , kdo o svém žití či nežití rozhodl sám,“ přidal se další.

Podobná slova ale naštvala nejen většinu Čechů, ale i politiky. „Těm, kteří padlé kluky z Afghanistánu nazývají žoldáky: tihle chlapi dělají životně nebezpečnou práci pro ČR, pro nás všechny, protože máme nějaké závazky a povinnosti. Proto si zaslouží naši úctu. Čest jejich památce a upřímnou soustrast jejich blízkým!“ pokáral Čechy za slova o žoldácích místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Přidal se i Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty. „Kdo tvrdí, že jsou naši vojáci žoldáci, tak na to má samozřejmě právo. Já mám zase právo si o něm myslet, že je naprostý idiot. Máme tu totiž svobodu, kterou naši vojáci spolu po boku našich spojenců brání,“ zdůraznil.

Podobně to vidí třeba také syn expremiéra Nečase Ondřej. „Máme na co být hrdí. Třeba na statečné internetové bojovníky, nebojící se plivnout do tváře mrtvých vojáků. Každý den zasedají ke klávesnicím, aby nám ukázali pravdu bez ohledu na nebezpečí, oproti kterému je patrola v Afghánistánu v podstatě takovou procházkou po Náplavce. A na rozdíl od prohnilých žoldáků za to neberou miliony, pracují pro dobro národa zdarma, ve volném čase! Inu, služba je služba. Pohlédněte těmto hrdinům do jejich odhodlaných tváří...,“ rýpnul si Ondřej Nečas.