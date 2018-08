Volby v Praze už jsou rozhodnuty? V šesti městských částech je jasno

Vyplývá to z informací ČTK a na webu hlavního města. Kandidátní listiny mohly strany podat do úterních 16:00, do 18. srpna úřad rozhodne o jejich registraci k podzimním komunálním volbám. Uskuteční se 5. a 6. října s volbami do Senátu.

Stejně jako před čtyřmi lety v Březiněvsi kandiduje jen sdružení Občané pro Březiněves, v Královicích Sdružení pro Královice, v další městské části Sdružení Lochkov 2018 a v Lysolajích kandidátka politického hnutí Starostové a nezávislí. V Nedvězí v roce 2014 kandidovalo pouze hnutí Pro Prahu, letos tam kandidátku podalo jen Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí.

K pěti městským částem, kde byla i v roce 2014 pouze jedna kandidátka, letos přibyly Benice. Letos v Benicích kandiduje pouze sdružení nezávislých kandidátů Benice - místo pro spokojený život, které tam v minulých volbách upřednostnilo více voličů než hnutí ANO. Před čtyřmi lety bylo už před volbami jasno také v Křeslicích a Přední Kopanině, kde budou letos voliči vybírat ze dvou kandidátních listin.