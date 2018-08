Kam zmizel majetek H-Systemu? Vůbec se to neřeší, píše sdružení Maják ministrovi

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Sdružení Maják zastupuje část klientů H-Systemu. "Po dobu 20 let intenzivně hledáme majetek, který zašantročil pravomocně odsouzený pachatel (zakladatel H-Systemu) Petr Smetka a bohužel stát nám v tomto směru není nápomocen, ba naopak. V současné době se řeší jak pomoci klientům, ale neřeší se vůbec, jak a kam zmizel majetek," uvedlo sdružení Maják v dopisu adresovaném Kněžínkovi.

S ministrem chce také jednat o odškodnění pro klienty H-Systemu za nepřiměřenou délkou trestního řízení. Resort spravedlnosti podle Majáku poskytl poškozeným klientům odškodné ve výši 2314 korun, což považují za nedostatečné.

O možném odškodnění klientů H-Systemu mluvil v úterý předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Nezmiňoval se ale o odškodnění za průtahy v soudním řízení, ale o tom, že by stát měl poměrnou částkou odškodnit všechny, kdo do H-Systemu vložili peníze. Kněžínek se ale k takovému názoru staví skepticky. V dnešním vydání listu MfDnes upozornil, že by speciální odškodné pro klienty jedné zkrachovalé firmy mohlo vést k požadavkům na odškodnění dalších lidí, kteří přišli o majetek při jiných podvodech v 90. letech. Podle něj už v minulosti existoval speciální zákon o odškodnění klientů zkrachovalé Union banky, který ale zrušil Ústavní soud.