SPD má smůlu? Do našich debat vás nepustíme, vzkazuje okamurovcům vlivný deník

Blesk zdůraznil, že Okamurovo hnutí po volbách v roce 2017 odmítlo účast redaktorů a reportérů Blesku na svých akcích. „Dali tím najevo, že nechtějí, aby naši čtenáři věděli, jak to v té straně chodí. Respektujeme to,“ řekl pro ČT Vaníček.

Blesk si podle něj nemůže dovolit nést odpovědnost za případné problematické roky, který by zazněly v přímém přenosu. „To budou živě vysílané debaty půjde o živé přenosy. My tedy nemůžeme přijmout odpovědnost za to, co budou politici SPD prezentovat v živém vysílání. Vzhledem k tomu, že mají politici SPD často problém s rasismem, xenofobií, s nenávistnými útoky, tak nechceme převzít zodpovědnost,“ vysvětloval Vaníček.

Poukázal i na to, že SPD pravidelně maže kritické příspěvky na sociálních sítích a blokuje diskutující, kteří se o hnutí vyjadřují kriticky, a že neodpovídá na kritické dotazy médií.