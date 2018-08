Blesk nechce do předvolebních debat pozvat zástupce SPD. A Okamura se pořádně naštval a poslal vzkaz

Blesk zdůraznil, že Okamurovo hnutí po volbách v roce 2017 odmítlo účast redaktorů a reportérů Blesku na svých akcích. „Dali tím najevo, že nechtějí, aby naši čtenáři věděli, jak to v té straně chodí. Respektujeme to,“ řekl pro ČT Vaníček.

Hnutí SPD prý svým chováním ukázalo, že nemá zájem o to, aby se čtenáři Blesku dozvěděli, jak to ve straně chodí. „My jejich přání tímto respektujeme a nebudou ani součástí předvolebních debat,“ upřesnil Vaníček.

Blesk si podle něj nemůže dovolit nést odpovědnost za případné problematické roky, který by zazněly v přímém přenosu. „To budou živě vysílané debaty půjde o živé přenosy. My tedy nemůžeme přijmout odpovědnost za to, co budou politici SPD prezentovat v živém vysílání. Vzhledem k tomu, že mají politici SPD často problém s rasismem, xenofobií, s nenávistnými útoky, tak nechceme převzít zodpovědnost,“ vysvětloval Vaníček.

Poukázal i na to, že SPD pravidelně maže kritické příspěvky na sociálních sítích a blokuje diskutující, kteří se o hnutí vyjadřují kriticky, a že neodpovídá na kritické dotazy médií.

Podle Okamury nastupuje nejtvrdší cenzura. „Deník Blesk a on-line deník Blesk.cz se rozhodli opět, stejně jako vloni, zcela vynechat SPD z předvolebních debat. Tento postoj je naprosto zjevnou politickou cenzurou,“ uvedl v reakci na slova Vaníčka.

SPD se podle něj potýká od svého vzniku, přesto prý věří, že v komunálních a senátních volbách dosáhneme úspěchu i navzdory cenzurnímu zásahu médií. „Praktiky cenzury, zkreslování informací a používání tendenčních informací jsou běžné i ve veřejnoprávní České televizi a Českém rozhlase, a to jako nástroj politického boje s SPD. Důvodem tohoto postupu je rozhodná pozice SPD, proti totalitní neomarxistické podstatě Evropské unie,“ zlobí se šéf SPD.

„Deník Blesk cenzuruje naše hnutí dlouhodobě. Minulý rok na podzim před klíčovými volbami do Poslanecké sněmovny prezentoval Blesk jako jediné médium opakovaně falešné průzkumy, ve kterých mělo SPD pod 5% - a na základě tohoto nebyli zástupci SPD pozvání do ani jedné z osmi předvolebních debat Blesku. Přitom naše skutečné volební preference byly přes deset procent, čemuž také odpovídal náš skutečný volební výsledek 10,6% a volilo nás přibližně 540 tisíc občanů České republiky,“ dodal Okamura.