Zvýšení důchodů? Mimořádně se sejde Sněmovna, poslance tlačí čas

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) požádal předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o to, aby co nejrychleji svolal schůzi k novele o zvýšení důchodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že by se poslanci k opětovnému posouzení této předlohy, kterou jim vrátil Senát, měli sejít na mimořádné schůzi po 21. srpnu. Novelu je třeba přijmout do září tak, aby se nezkomplikovalo zvýšení penzí od začátku příštího roku.