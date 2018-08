Do Senátu by se chtělo dostat pět prezidentských kandidátů, zájem mají i Hannig a Hynek

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Jeden z nich, hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig, se o proniknutí do horní komory pokouší podeváté. Je pravidelným účastníkem senátních voleb od roku 2002, nikdy se ale nedostal do finále. Do voleb přihlásil v Praze 8.

Lékař Marek Hilšer kandiduje v Praze 2, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš v Praze 4 a diplomat Pavel Fischer v Praze 12. Další prezidentský kandidát, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté) se utká o senátorský mandát na Chrudimsku.

Z uvedené pětice si v prezidentských celorepublikových volbách nejlépe vedl Drahoš, který ve finále získal 2,7 milionu hlasů, z toho v Praze 4 zhruba 46.600 hlasů. Fischer skončil v prvním kole na bronzové příčce se ziskem zhruba 527.000 hlasů, přičemž v Praze 12 obdržel 3512 hlasů. Hilšer dostal celorepublikově 455.000 hlasů, v Praze 2 dva tisíce hlasů. Hynka volilo 63.350 lidí, na Chrudimsku 635 voličů.