Ovčáček se rozčiluje: Adamová je lhářka. Místopředsedkyně TOP 09 ho ale pořádně setřela

„Mohu se oprávněně domnívat, že místopředsedkyně TOP 09 je lhářka. Stoprocentně jsem si jist tím, že jak TOP 09, tak STAN, za který kandiduje paní Marvanová, nemají žádný jiný program než soustavné parazitování na panu prezidentovi,“ rýpnul si na twitteru Jiří Ovčáček.

Reagoval tak na slova místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové, která prohlásila, že za H-System by měli převzít zodpovědnost lidé, kterých se kauza v minulosti týkala. Konkrétně jmenovala prezidenta Miloše Zemana. „Možná by bylo na čase, aby odpovědnost vyvodili ti, kterých se to týkalo. Což je dnes prezident, tehdy předseda vlády Zeman,“ řekla pro Novinky.cz poslankyně.

„Jestli se obohacovalo blízké okolí prezidenta v době, kdy byl premiérem, a profitovala na tom ČSSD, což dokazuje rozhodnutí soudu, tak je otázkou, jestli by měli nadále setrvávat ve svých funkcích a tvářit se, že to je něco, s čím neměli nic společného,“ dodala Adamová.

Ovčáčkovými slovy se vůbec nenechala odradit. „Pro státního úředníka pana Ovčáčka, který má evidentně problém s chápáním souvislostí, odkazuju na slova soudce Kydalky: „Zemanův přítel Miroslav Šlouf po celý rok 1996 docházel do H-Systemu a měsíc co měsíc odnášel 24 000 korun”,“ zdůraznila Adamová.