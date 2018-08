Ovčáček udeřil na Kluse a další umělce: Uráží všechny voliče Babiše

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Ovčáček se v rozhovoru pro Český rozhlas zastal svého šéfa Miloše Zemana. Ten se na Hradě kvůli H-Systemu sešel s předsedou nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a šéfem Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Podle Ovčáčka prezident může s předsedy soudů kauzu konzultovat. „Zdůrazňovali jsme slůvko konzultovat, nikoli diktovat, nařizovat nebo projevovat nějaká přání," říká Ovčáček.

Zeman už dříve uvedl, že rozsudek v kauze H-Systemu „vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému.“ Soudce Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení, ale obrazem zmínil roli Zemanova někdejšího poradce Miroslava Šloufa.

V rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2004 se uvádí, že Šlouf po celý rok 1996 docházel do H-Systemu a každý měsíc si odnášel 24 tisíc korun. „Pan Šlouf je po smrti, nemohu za něj hovořit. Mohu jen konstatovat fakta, že pan Šlouf nebyl v této věci nikterak trestán. Soud jasně konstatoval, že s Milošem Zemanem nemá kauza H-System nic společného,“ říká teď Ovčáček.

O spojení Zemana a H-Systemu upozorňuje i advokátka Hana Marvanová. Ta tvrdí, že byl Šlouf spojkou mezi Smetkou a Zemanem a že část vytunelovaných peněz z H-Systemu končila v pokladně ČSSD v době, kdy stranu vedl právě Miloš Zeman.

„Pana prezidenta jsem upozornil, že někteří politici a novináři se snaží očernit jeho jméno v souvislosti s kauzou H-System. Považuji to za sprosté a mimořádně neetické a nemorální. Pan prezident v této věci nikterak nepůsobil a neměl s těmi lidmi žádné vztahy,“ odmítá Ovčáček.

Marvanová, která v podzimních komunálních volbách kandiduje za hnutí STAN, podle něj cílí na některé pražské voliče, které se snaží oslovit. „Paní Marvanová si na tom dělá špinavou volební kampaň. Je to morálně špatně, ale je to její věc,“ tvrdí mluvčí.

Ovčáček se také vyjádřil ke kauze kolem premiéra Andreje Babiše a Tomáše Kluse. Ten vyhlásil bojkot médií a firem, které patří do Babišova koncernu. Podle Ovčáčka je možné chování Kluse a dalších známých osobností, kteří jej podpořili, přirovnat k období, kdy českoslovenští umělci odsuzovali Chartu 77 a podepisovali tzv. Antichartu. „Já myslím, že je to velmi přiléhavé a že je to urážka všech voličů, kteří volili pana premiéra,“ udeřil Ovčáček.

Podobné věci se podle něj dějí i ve světě. „Je to podobné jako ve Spojených státech amerických, kde se určité umělecké kruhy předhánějí v tom, aby bojkotovali, popřípadě urazili Donalda Trumpa,“ dodal mluvčí Hradu.