3,5 milionu v trezoru? Rodiče exšéfa Úřadu vlády je chtějí zpět, soudu se to nezdá

Bohumil a Marie Poulovi k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nedorazili, nepřišel ani jejich syn. Toho však soudkyně Miroslava Paulová možná předvolá k dalšímu jednání v říjnu, protože advokát rodiny Vladimír Řičica dnes navrhl jeho výslech.

Soudkyně po advokátovi konkrétně chce, aby do 30 dnů předložil důkazy o tom, z čeho jeho klienti dovozují vlastnictví částky, kdy ji svému synovi předali, kdy ji Poul vnesl do úřadu vlády a kdy nahlásil svému nadřízenému vnesení peněz a jejich úschovu v trezoru.

Při zásahu, který souvisel s kauzami kolem šéfky premiérova kabinetu Jany Nagyové (dnes Nečasové), prohledali policisté 13. června 2013 v sídle vlády i Poulovu kancelář. V prvním trezoru našli 3,5 milionu korun, ve druhém celkem 250.000 Kč v korunách a amerických dolarech. Na komodě leželo 30.000 korun. Policie peníze zabavila. Úřad je dostal zpět o dva roky později, protože se neprokázalo, že by souvisely s trestnou činností.

Poul pak úřadu v čestném prohlášení napsal, že částka v druhém z trezorů představuje jeho úspory a peníze, které mu zbyly ze zahraničních pobytů. O uložení svých celoživotních úspor do prvního z trezorů jej prý požádali rodiče, což ve svém prohlášení sami potvrdili. "Částka byla určena pro druhého syna (...). Vzhledem k její výši jsme měli zájem, aby byly peníze bezpečně uloženy. Náš syn Lubomír nás ujistil, že má tyto možnosti, protože na úřadu vlády je trezor," napsali. Úřad požádali, aby peníze zaslal na jejich účet.

Úřad vlády to však neudělal a věrohodnost prohlášení zpochybnil. Poukázal mimo jiné na to, že Poul ani jeho rodiče předtím po dobu dvou let nepodnikli žádné kroky k vrácení zajištěných peněz. Právnička z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Milena Kadlecová dnes u soudu podotkla, že Poulův postup je zcela nestandardní a odporuje logice. Navíc upozornila, že uložením peněz v trezoru bez vědomí nadřízeného porušil pracovní řád.