Stát koupí za 5,5 milionu část pozemků v areálu Památníku Ležáky

Dosud byla asi pětina pozemků v areálu soukromých, další vlastní stát a obec Miřetice. "Zakoupením pozemků budeme schopni zajistit řádnou a komplexní péči o místo, včetně nejdůležitější části, kterou je lom, v němž ležáčtí čekali na odvoz na popravu a který byl dosud spolu s dalšími zakupovanými pozemky v soukromém majetku," uvedla ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová.

Na kupovaných pozemcích vedle takzvaného Lomu mučedníků leží také další lom a přístupová cesta k muzeu. Památník bude moci lomy zabezpečit na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví návštěvníků, kterých každoročně do Ležáků přijíždí více než 20.000 včetně školních dětí.

"Vyřešení situace s odkupem pozemků do vlastnictví státu vnímám pozitivně. Opět to více usnadní správu a péči o areál Památníku Ležáky, včetně jeho návštěvnického provozu. A to je v případě takto důležitého místa historické paměti klíčové," uvedl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Nacisté vyhladili Ležáky kvůli zjištění, že se tam ukrývali parašutisté z výsadku Silver A vycvičení v Británii. Vyvraždění obce bylo odvetou za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli parašutisté z výsadku Anthropoid. První zprávy o tom, že se členové výsadku Silver A ukrývali na Pardubicku, dostali nacisté od parašutisty Karla Čurdy.