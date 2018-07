Zeman přijal na Hradě šéfy soudů. Rychetský nemá potuchy, o čem by se mohlo jednat

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Prezident uvedl, že verdikt NS společně s dalšímu rozsudky "vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému".

Rychetský na pozvánku reagoval vyjádřením, že "nemá potuchy", o čem by se mohlo jednat. Šámal zdůraznil, že s hlavou státu nemůže kvůli nezávislosti konkrétní případ probírat. Rychetský dnes po příjezdu na Hrad uvedl, že o schůzce ví jen to, co se objevilo v médiích. Při dotazu na H-System však dodal, že Hrad zpřesnil téma schůzky na "systémové problémy, insolvence a vůbec justici".

Rychetský dodal, že Zemanovi o H-Systemu nic říkat nebude, protože o případu stejně nic neví. Na Ústavní soud podle něj zatím podání rozporující rozhodnutí Nejvyššího soudu nedorazilo, avšak i v opačném případě by o kauze nehovořil.

Svolání schůzky označil za nešťastné například ústavní právník Jan Kysela, který v kroku vidí možnost zásahu politické moci do moci soudní. Zeman přitom není jediným politikem, který v posledních dnech do kauzy vstupuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejdříve označil definitivní verdikt NS za nespravedlnost, poté se chopil role prostředníka ve vyjednávání mezi poškozenými stranami a správcem konkurzní podstaty H-Systemu Josefem Monsportem. Správce na pondělním jednání přislíbil, že do vyřešení případu nebude rodiny zasažené verdiktem NS z bytů v Horoměřicích vystěhovávat.