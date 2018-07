Piráti jsou alkoholici a narkomani, volte akademiky z SPD, hlásají Okamurovci. Lidé se jim tvrdě vysmáli

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

SPD se v kampani pro podzimní komunální volby ostře vyhradila vůči Pirátům. Zveřejnili také několik let staré video, na kterém šéf Pirátů Ivan Bartoš hraje na akordeon a zpívá. Kolem něj sedí lidé, mezi nimi i někdejší kandidát na prezidenta a umělec Vladimír Franz, a někteří přitom kouří a mají před sebou skleničky. Sám Bartoš má před sebou colu. V různých rozhovorech už v minulosti uvedl, že on sám nepije ani neužívá žádné drogy.

„Piráti mají šanci v Praze vyhrát a reálně ovládnout pražské magistráty. Chcete, aby se o Vaše město a okolí starali narkomani a alkoholici? Jak taková vláda dopadne? Nebo je lepši, aby se o město postarali zkušení a poctiví manageři a akademici z SPD?“ píše na svém profilu pražská buňka SPD.

Jak se ale zná, někteří příznivci hnutí považují takovou kampaň za poněkud přes čáru. „Já teda nejsem zastánce pirátů, ale tohle je přehnané. Parta lidi, co popíjí a baví se muzikou. Nevidím bandu feťáku,“ napsal jeden z uživatelů pod příspěvek SPD: „Ať popíjí a třeba si dělají orgie, proboha, ale takoví nebudou rozhodovat o tom, kam moje děti budou chodit do školy, kam moje maminka půjde na ošetření a aby se moje manželka nebála jít sama přes park. Ti ať se baví, holdují čemu chtějí, ale nepletou se do věcí, kterým nerozumí!“ zareagovala na komentář SPD.

Další poučovali SPD, že magistrát je v Praze jen jeden. „Praha má jeden magistrát. Kolik ze členů Strany Plíživé Debilizace má vysokou školu a něco dokázalo ? Vysoká škola života se nepočítá. Přestaňte si vymýšlet a překrucovat fakta,“ poslal hnutí vzkaz jeden u diskutujících.

Akademici, říkáte?

A mohl bych je vidět?

;-) pic.twitter.com/UfKX3efW0V — Vilém Rubeš (@bigvilik) 31. července 2018

„Může mi nějaký erudovaný akademik z SPD vysvětlit o jaké "vládě" na Magistrátu se mluví? Já měl za to, že institut Vlády, jakožto nejvyšší orgán exekutivy nemá nic moc společného se zastupitelstvím na obcích. Ale rád si to nechám vysvětlit,“ přidal se další.

Na status SPD zareagovali i politici z dalších stan. „Akademici? No ty brďo,“ podivoval se poslanec ČSSD Jan Chvojka.