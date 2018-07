Babiš promluvil o Klusovi a jeho bojkotu. Co mu vzkázal?

Babiš poskytl rozhovor server iDnes.cz. Řeč přišla i na Tomáše Kluse a další umělce, kteří se rozhodli neposkytovat rozhovory médiím patřícím do koncertu Andreje Babiše a nevystupovat na akcích, které Babišovy firmy nějakým způsobem financují.

„Pana Kluse neznám osobně. Vím, že má vůči mně negativní názor,“ přiznal český premiér. „Snažil jsem se s ním v minulosti setkat, to odmítl. Jestli ho ta myšlenka napadla kvůli Colours of Ostrava? Nevím. Moje bývalá firma sponzoruje ten festival dlouho,“ připomněl Babiš.

Připomněl také, že to není poprvé, kdy se písničkář vůči jeho osobě ostře vymezil. „Mě to mrzí, protože mě nezná. Vím, že měl spor s Richardem Krajčem kvůli tomu, že jsme podporovali Kryštof kempy. Beru to na vědomí,“ prozradil šéf hnutí ANO.

Pokud by měli umělci, kteří jej bojkotují, zájem, rád by se s nimi prý setkat. „Ale to je teď taková móda. My jsme vyhráli volby a naše vláda dostala důvěru. Měli by nám dát šanci. Já jsem v minulosti podporoval kulturu, plno zpěváků, jako ministr financí jsem navyšoval peníze do filmu, takže nechápu, co mi je vyčítáno,“ podivuje se Babiš.

Ke Klusově výzvě se mezitím přidali další umělci. Patří mezi ně Jiří Macháček, herec a frontman skupiny MIG 21, Matěj Ruppert a jeho skupina Monkey Business, či herečka Iva Pazderková.