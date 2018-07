Šéf bezpečnostního výboru Koten (SPD) požádal o prověrku

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Splnil tak slib, který dal, když byl loni v listopadu do čela výboru zvolen. Rozhodl se pro stupeň tajné, podle něj totiž sněmovní výbor dokumenty s vyšším utajením nedostává, napsal web.

Podle Kotena navíc prověrka na stupeň tajné trvá půl roku, takže by ji teoreticky mohl získat brzy. A pokud by prověrku na vyšší stupeň přece jen potřeboval, kdykoli si ji dodělá, dodal.

"Bude to dobré pro novináře, bude to dobré pro mě, bude to dobré pro všechny, protože pokud mě prověří Národní bezpečnostní úřad a neshledá, že jsem ruský agent nebo podobně," sdělil serveru.

K žádosti o prověrku nejvyššího stupně Kotena vyzvala TOP 09, doporučit se mu ji chystalo hnutí SPD, pokud se stane předsedou výboru. Koten tehdy upozornil na to, že po bývalých šéfech výboru prověrku nikdo nechtěl.