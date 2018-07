Policistům a hasičům chce Hamáček přidat 1,45 miliardy korun

Celkem jde o 1,45 miliardy, řekl novinářům po jednání úzkého vedení sociálních demokratů. Zopakoval, že ČSSD bude podporovat požadavek odborů na nárůst platů ve veřejné sféře o deset procent plošně, učitelé by měli dostat 15 procent navíc.

"Pokud bychom měli splnit to, co pokládám za optimální, to znamená šest procent do rizikového příplatku a čtyři procenta do tarifů, ta částka je 1,45 miliardy korun," uvedl Hamáček na dotaz, jaké navýšení rozpočtu pro příští rok bude požadovat pro svůj resort.

Nárůst platů ve veřejném sektoru o deset procent si podle propočtů ČSSD vyžádá zhruba 4,5 miliardy. Podle vyjádření bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kterého dnes v čele resortu vystřídala Jana Maláčová (ČSSD), bude ministerstvo práce žádat na růst rodičovského příspěvku zhruba čtyři miliardy a miliardu navíc na investice v sociálních službách.