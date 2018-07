Rath vyráží do boje o Senát. Kandidaturu oznámil před vazební věznicí

Praha - David Rath, který dostal nepravomocně 8,5 roku vězení za korupci, by se rád vrátil do vysoké politiky. Dnes oznámil, že bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu v Litoměřicích. Zvolením do parlamentu by exhejtman Středočeského kraje a někdejší významný politik ČSSD získal imunitu.