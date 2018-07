Lidem z Horoměřic vystěhování zatím nehrozí, bude vypracován znalecký posudek

Jako mediátor byl přítomen premiér Andrej Babiš (ANO), společně se zástupcem bytového družstva Svatopluk Martinem Junkem pak dorazil senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Z osmi domů v Horoměřicích dostavěných po krachu H-Systemu na jeho pozemcích se má na základě rozsudku Nejvyššího soudu z minulého týdne do 23. srpna vystěhovat téměř 60 rodin patřících pod družstvo Svatopluk. Nejvyšší soud rozhodl, že Monsport může nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech věřitelů H-Systemu.

"Já se musím držet zákona. Zákon stanoví, že se prodává za ceny obvyklé, když udělám cokoli jiného, tak budu stíhán za porušení povinnosti při správě cizího majetku," odpověděl konkurzní správce Monsport na otázku novinářů, zda je ochoten přistoupit na kompromis.

"Budeme se dohadovat o ceně. Budeme se dohadovat o tom, jak ten případ sprovodit ze světa," komentoval schůzku Junek. V neděli ČTK řekl, že na dnešní jednání přijde družstvo Svatopluk s nabídkou odkupu dotčených domů za 10,5 milionu korun.

"Před panem premiérem pan Monsport řekl, že do vyřešení případu nebude nikoho z Horoměřic stěhovat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se do měsíce mají stěhovat, nebude uplatňovat," řekl po jednání Čunek. Během srpna by se mělo bytové družstvo s Monsportem dohodnout na tom, jaký znalecký ústav, jakým způsobem a k jakému datu bude bytové domy a pozemky oceňovat.

Monsport řekl, že nikdy nezamýšlel v srpnu začít lidi vystěhovávat. "To je nesmysl. Já taková povaha nejsem. To, že se to nebude dít, není tím, že bych podlehl nějakému tlaku. Není moje povaha, abych někoho vyhazoval na dlažbu," konstatoval. Nyní se podle něj obě strany "dohodly, že se dohodnou". Důležité podle něj bude i to, aby bylo zachováno solidní prostředí a strany na sebe veřejně neútočily.

"Myslím, že jsme našli dohodu na další postup. Důležité je, že těm lidem nehrozí vystěhování a že došlo k nějaké dohodě na postupu ohledně ocenění bytových jednotek a pozemku," uvedl Babiš.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) ocenil, že se podařilo prolomit ledy. "Znalecký posudek se bude zabývat i tím, v jakém rozsahu zhodnotili nemovitosti jejich uživatelé a družstvo Svatopluk," uvedl. Zároveň připomněl, že poškozených je v kauze H-System podstatně více, přičemž zájmy jednotlivých stran se rozcházejí. "O co více se vybere z hlediska konkurzu, tak samozřejmě o to více připadne na všechny jednotlivé věřitele. To je asi podstata záležitosti," řekl ministr spravedlnosti.