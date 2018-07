Hilšer podpořil bojkot umělců. Vyhodili mě, zuří

Klus během akce Colours of Ostrava, mezi jehož hlavní partnery patří i Agrofert. Poukázal mimo jiné na to, že na festivalu hrají i hudebníci, kteří pak tvrdí, jak je Babiš špatný. Svou zkušenost s tímto festivalem popsal také Marek Hilšer.

„Vzpomínám si, jak mě před rokem pořadatelé Colours of Ostrava vyhodili z prostoru asi 100 m vzdáleného od hlavního vstupu. Stál jsem tam s peticí, abych mohl kandidovat v prezidentské volbě. Dnes se dozvídám, jak si tam Andrej Babiš nepokrytě dělá propagaci,“ povzdechl si na sociálních sítích lékař.

Podle něj se ukazuje, jak to dopadá, když se v rukou jednoho člověka setká moc politická a mediální. „Je to ilustrativní příklad, jak to dopadne se společností, ve které si miliardář politik koupí noviny, televize, zemědělství, nemocnice, festivaly a nakonec půlku populace. Všichni si budeme rovni, jen někteří si budou rovnější. A to i před zákonem,“ varuje Hilšer.

Ocenil proto iniciativu Tomáše Kluse, ke které se postupně přidávají i další umělci. „Proto si vážím odvážného rozhodnutí muzikantů Kluse, Macháčka a dalších, kteří nechtějí na tuto hru přistupovat. Jinak se skupování společnosti nedá čelit, než že se nenecháme koupit,“ dodává Hilšer.