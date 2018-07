Klusův bojkot se šíří? Přidávají se další umělci a Ovčáček už komentuje

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Trump kvůli Kalifornii vyhlásil stav nouze: Počet mrtvých stoupá, živel pohltí vše, co mu stojí v cestě

Klus a další umělci se rozhodli, že už nebudou nikdy poskytovat rozhovory médiím patřícím Andreji Babišovi. Taky už nebudou vystupovat na akcích, které Babiš nebo jeho firmy nějak financují.

K tomuto rozhodnutí dospěl Klus během akce Colours of Ostrava, mezi jehož hlavní partnery patří i Agrofert. Poukázal mimo jiné na to, že na festivalu hrají i hudebníci, kteří pak tvrdí, jak je Babiš špatný.

Mezi těmi, kteří letos na festivalu vystoupili, byla byla i skupina MIG 21. Zřejmě to ale bylo naposledy. Její frontman a herec Jiří Macháček totiž následně podpořil bojkot Babiše. „Ahoj milej Kluse! Tak se ti chci pochlubit, jak jsem zpíval na Colours, mimochodem skvělej koncert to byl, lidi úžasný a vůbec,“ napsal zpěvák Klusovi. Pak si prý ale všiml, co písničkář zveřejnil – a dal mu za pravdu.

„Takže jsem se rozhod, že tě v tom bojkotu samotnýho nenechám a jdu do toho s tebou,“ podpořil Kluse frontman skupiny Mig 21. Podle něj totiž dávají Klusova slova smysl. „Máš pravdu, nejde to dohromady – stydět se za člověka a přitom vystupovat v jeho médiích nebo někde, kde si vzali jeho prachy,“ dodal Macháček.

„Nejsi v tom sám a doufám, že nás bude ještě víc! Na Coloursech do doby, než buď Babiš odejde z politiky, nebo je přestane sponzorovat, hrát nebudeme,“ postavil se na Klusovu stranu zpěvák Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business. Doplnil, že to stejné platí i pro Babišova média.

Ozvala se i herečka Iva Pazderková. „Chci být důsledná a děkuji ti za motivaci a inspiraci," píše se v její zprávě. I ona posle svých slov bude do budoucna odmítat rozhovory pro všechna média spojená s Babišem a zároveň nebude vystupovat na akcích, které bude tento politik nějak financovat.

Klusova slova i slova Macháčka následně sdílela třeba také herečka Aňa Geislerová, která se v minulosti netajila svým negativním názorem na Andreje Babiše.

Z počtu umělců, kteří zastávají tento názor, má radost nejen Klus, který zprávy od umělců zveřejnil, ale i jeho manželka Tamara. „Když nám dojde, že spolu můžeme změnit daleko víc, než každý sám za sebe... ale zároveň u sebe musíme začít,“ komentuje slova Macháčka a dalších Tamara Klusová.

Radost naopak nemá mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. „Souhlasím z jedním z diskutujících: Mohli by se sejít v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat ANTIBABIŠ. A samozřejmě odsoudit zaprodance a samozvance!“ rýpnul si do umělců Ovčáček.