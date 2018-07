Rodičovská by se mohla zvýšit koncem příštího roku, avizuje Maláčová

"Chceme návrh na navýšení rodičovského příspěvku o 40.000 korun vyslat v příštích měsících. Pak bude záviset na legislativním procesu. Pokud to půjde tak, jak má, tak by měla změna být s účinností na konci příštího roku," uvedla pro ČTK Maláčová.

Rodičovská činí nyní celkem 220.000 korun, u dvojčat a vícerčat je to 330.000 korun. Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají. Měsíčně mohou pobírat příspěvek až do výše mateřské, tedy 70 procent vyměřovacího základu příjmu. Podle portálu ministerstva práce to může nyní být až 32.640 korun. Čím vyšší je dávka, tím je rodičovská kratší. Maximálně může trvat do čtyř let dítěte.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení uvádí, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Chystaný návrh kvůli možnostem rozpočtu zahrnuje první navýšení o 40.000 korun, další by pak mělo následovat do konce volebního období.

Maláčová zopakovala, že bude jako ministryně usilovat o posílení rozpočtu svého resortu na příští rok o 8,5 miliardy korun.

Ministerstvo práce čeká pod vedením nové ministryně příprava návrhů důchodové reformy či zrušení karenční doby či zálohovaného výživného. Zásadní personální změny Maláčová nechystá. "Personální změny budou, ale ve smyslu doplnění a stabilizace úřadu, aby ministerstvo mělo vedení a začalo fungovat," uvedla.