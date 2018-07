Stuchlík (ANO) jako pražský primátor? Má škraloup kvůli kontroverzní firmě

Stuchlík v sobotu nahradil v čele kandidátky ANO Patrika Nachera, ten tak bude na druhém místě. Trojkou je exministr financí Ivan Pilný.

Současné primátorce Adrianě Krnáčové se často vyčítá neobratnost v komunikaci, což chce Stuchlík zlepšit. "Paní primátorka to nemá jednoduché, nastoupila jako krizová manažerka a přeci jenom po ní v Praze něco zůstalo. Určitě bych ale chtěl zlepšit komunikaci, například mezi magistrátem a městskými částmi," uvedl v rozhovoru s ČTK.

"Jako zakladatel a generální ředitel Fincentra se musím na jednu stranu umět domluvit s šéfy nadnárodních bankovních korporací, ale stejně tak se musím dohodnout s naší finanční poradkyní na Vysočině, která má, respektive jejíž klienti mají úplně jiné potřeby, než třeba bohatí klienti poradců v některých částech Prahy," uvedl.

Hlavním problémem Prahy v posledních osmi letech podle něj je, že se nedaří posouvat důležité investice. "Je potřeba stavět a je potřeba stavět rychle," řekl. V principu tak souhlasí například s plánem společného podniku Penty a pražského dopravního podniku k metru D, který podle něj může urychlit výstavbu potřebné linky. "Společný podnik dává na první pohled smysl a je to rychlá cesta, ale až jako primátor dokážu posoudit celý kontext a všechny detaily," dodal. Plán podniku si v poslední době vysloužil vlnu kritiky a není jasné, jestli o něm bude současné vedení do voleb hlasovat.

Magistrát by podle pražského lídra ANO měl sám stavět byty spíše ve výjimečných případech. V současnosti se z iniciativy radního ANO Radka Lacka staví bytové domy na Černém Mostě, kde mají vzniknout nájemní byty. Stuchlík nicméně považuje za lepší řešení dojednat s developery, aby se část bytů v jejich projektech alokovala pro město. "V tomto jsem opravdu liberál a věřím, že developer je efektivnější a rychlejší než městská organizace," řekl.

Město také musí regulovat služby typu Airbnb, nikoliv však úplným zákazem, dodal. "Turisté a návštěvníci jsou pro Prahu důležití, nesmí však zhoršovat kvalitu života Pražanů. Stejně tak jsou pro Prahu důležití dojíždějící z jiných krajů. Ovšem také ne na úkor rezidentů. Praha musí zase patřit Pražanům," uvedl.

Zvažuje, co s podílem ve Fair Credit

Fair Credit je společnost poskytující úvěry. Na svých webových stránkách nabízí kalkulačku, s níž si může zájemce spočítat, kolik zaplatí. Výše úroků uváděná na webu firmy se pohybuje podle výše půjčky a délky splácení od 21 do 35 procent. Například u hotovostní půjčky 50.000 korun splácené po dobu 78 týdnů činí úrok 21,27 procenta a RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která udává, o kolik člověk zaplatí víc, dosahuje 157,85 procenta.

V Indexu odpovědného úvěrování, který vydává organizace Člověk v tísni, se Fair Credit umístila třicátá ze 42 hodnocených společností.

Stuchlík uvedl, že společnost Fair Credit je pro něj jednou z mnoha pasivních investic a investoval do ní až poté, co se ujistil, že funguje eticky správně. Půjčky jsou podle něj drahé, ale odpovídá to míře rizikovosti u tohoto typu úvěrů. Kritiku médií nicméně vnímá. "Vnímám, že co mohlo být snadno slučitelné s rolí investora nebo generálního ředitele Fincentra, tak může být komplikací pro lídra kandidátky. Navíc bych nechtěl tuto velmi úspěšnou a eticky korektní firmu poškodit, proto přemýšlím o tom, co dál," uvedl.

Konkrétněji se vyjádřit nechtěl. "Já jsem byl potvrzen v čele kandidátky minulou sobotu. Dejte mi ještě pár dní," řekl. Na otázku, zda plánuje zveřejnit majetkové přiznání, uvedl, že to nevylučuje. Před časem majetek dobrovolně přiznal třeba kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib.