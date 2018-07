Hollan řádí kvůli migrantům: Naši politiku vytvářejí úplní magoři

Co bude s Romy z Chánova? Most chce proměnit sídliště v kontejnerové městečko

Hollan se domnívá, že Metnarova diplomka je ten nejmenší problém. „Jako za diplomku ať Metnar rezignuje klidně, ale daleko víc mě děsí, že si jako hlavního bezpečnostního poradce vybral konspiračního teoretika, Bohuslava Chalupu, který svý jediný zdroje čerpá z dezinformačních webů a za nebezpečí pro ČR považuje přítomnost pár lidí z Afriky,“ uvedl brněnský politik.

Chalupa tento týden vystoupil v pořadu Události, komentáře, kde se střetl s Hollanovým stranickým kolegou Martinem Freundem kvůli tématu migrace. Hnutí Žít Brno navrhlo, že by Brno mohlo přijmout několik uprchlíků z Itálie.. „Některé jeho výroky o průběhu azylového řízení nebo o Romech jsou v kontextu jeho hokny neskutečný. Jak je možný, že ho tam Metnar drží?“ divil se nad Chalupovými výroky Hollan.

„Tohle je pro stát daleko nebezpečnější než opisování ministrů - že naši politiku v oblasti obrany vytvářejí úplní magoři,“ dodal náměstek brněnského primátora.

Výstup hlavního experta hnutí ANO na bezpečnost Chalupy v ČT pak označil za „brilantní výkon“. „Mistrovskej kousek prostě. Podobně se smějete při sledování Monty Pythons. Chalupa nakládá jak o život. Ale zajímavý je to i bez těch záchvatů smíchu - hnutí ANO se ústy svého experta na bezpečnost a kandidáta na šéfa GIBSu (!!!) pokouší například tvrdit, že pár lidí představuje bezpečnostní problém,“ kritizuje Chalupu Hollan.

„Mimořádně zajimavej je pak průzkum mezi primátory velkých měst - zdaleka v tom nejsme sami - jen primátoři za ANO taktně mlčí. A protože Chalupa nemá vůbec co říct, tak to celý pojal jako navážení se do naší sociální (romské a cizinecké) politiky. Bohužel mu to nevyšlo, protože jako pravověrněj expert na bezpečnost čerpá informace jen z Aeronetu a Sputniku,“ přisadil si Hollan.