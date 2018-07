Poslanci oprášili starý návrh. Mzdy zaměstnanců NKÚ má upravit platový řád

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Skupina poslanců navrhuje změnu zákona, podle které by platy zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nově upravoval Platový řád NKÚ. Ten by vydal prezident úřadu poté, co by ho schválil rozpočtový výbor Sněmovny.